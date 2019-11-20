О новой и действенной форме воздействия института омбудсменов на нерадивых чиновников Уполномоченный по правам человека в Самарской Области Ольга Гальцова рассказала в ходе дискуссии, развернувшейся в редакции "РГ".

Говорили о жилье, бесплатной медицине, образовании, достойной старости и создании человеческих условий для бомжей. Под занавес гостья высказала смелую идею: "Я считаю, что переселенцам из ветхого жилья, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, надо давать метры не один в один, а с запасом, чтобы полностью решить их квартирный вопрос и снять с очереди".

Ольга Дмитриевна, в начале встречи хотелось бы поздравить вас с переназначением на пост омбудсмена Самарской области. О чем говорили с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой в преддверии этого события?

Ольга Гальцова: Мы обсуждали ситуацию с соблюдением прав человека и гражданина, намечали приоритетные направления работы. Сегодня нас как правозащитников волнуют вопросы правоохранительной деятельности, в частности избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, материально-техническое обеспечение лиц, находящихся в местах принудительного содержания, защита прав потерпевших. Проблем много и по другим направлениям деятельности, они касаются не только нашего региона, но и всей страны. К примеру, радостное повышение рождаемости последнего десятилетия обернулось острейшим дефицитом школьных мест, то есть проблемой с доступностью бесплатного образования. В Самарской области за последнее время построены большие школы в Тольятти, в Южном городе, Крутых Ключах. Но все равно, ситуацию ни в Автограде, ни в областной столице, особенно в ее Октябрьском районе, когда расположенная в эпицентре новостроек школа N58 работает по факту в три смены, назвать удовлетворительной нельзя. По этому вопросу мы тесно взаимодействуем с губернатором и профильными министерствами. Как результат - в ближайшие пять лет в регионе будет построено восемь новых школ. Некоторые из них, например, на 5-й просеке в Самаре, откроются уже в 2020 году.

Самарская область - ваш родной регион и его болевые точки вы хорошо знаете, одна из них - невыполнение судебных решений. Мало того, что, к примеру, выпускнику детдома или одинокой матери с детьми уже пришлось отстаивать свое право на жилье или алименты в суде, так они и после этого попираются... Есть подвижки в этом направлении?

Ольга Гальцова: Очень ощутимые. Если год назад мы говорили о том, что почти половина судебных решений остается на бумаге, то сегодня таких чуть более 30 процентов. В 2019 году из 990 тысяч исполнительных производств фактическим исполнением окончены 686 тысяч.

Когда неисполнение судебных решений касается предоставления жилья детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья и другим льготным категориям граждан, одной из причин неисполнения, которую обозначают органы власти, является нехватка средств в бюджете. Но, на мой взгляд, и эта веская причина не должна служить поводом к неисполнению: средства нужно изыскивать, доводить проблему до органов власти. Не может власть не исполнять судебные решения, иначе что мы можем требовать от обычных граждан? Смотрите, стоило нам совместно с прокуратурой, депутатами, общественными организациями предметно из года в год обострять ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам, в том числе и по судебным решениям, проводить различные мероприятия по этой проблеме, как этой категории граждан стали уделять больше внимания, и деньги нашлись: в 2016 году на жилье детям-сиротам было выделено 502 млн, а в текущем уже 919 миллионов рублей. Губернатор, правительство Самарской области с пониманием отнеслись к этому вопросу, и финансирование этого направления из года в год будет увеличиваться.

Все наши замечания, которые мы высказывали в специальном докладе по проблеме исполнения судебных решений, руководством УФССП РФ по Самарской области учтены. В частности, удалось добиться, чтобы ее статус был приравнен к правоохранительной деятельности, закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Это повысит авторитет службы, денежное содержание сотрудников, а значит, привлечет туда более опытные кадры.

В начале осени в Самаре разгорелся скандал с закрытием единственной в городе "ночлежки" для бездомных в поселке Запанской. Только ваше вмешательство не позволило закрыть двери. Расскажите подробнее об этой ситуации.

Ольга Гальцова: О внезапном закрытии с 1 сентября отделения ночного пребывания этого Центра уже на следующий день сообщил один из его постояльцев, который обратился в приемную граждан Уполномоченного за помощью. У него не было другого ночлега, не было денег и паспорта, ему пришлось провести ночь на холодной улице. Этот человек был направлен в Центр после освобождения из мест лишения свободы, прошел медосмотр и ожидал перевода в отделение круглосуточного пребывания. Но вместо этого оказался на улице и не знал, что ему делать. При содействии минсоца нам удалось быстро определить его в Красноармейский спецпансионат. Но проблема-то осталась, как выяснилось, в аналогичной ситуации оказались еще 15 человек, ставших заложниками данного управленческого решения, хотя оно и было принято по обращению жителей поселка, которые жаловались на соседство Центра со школой. Но ведь эти люди, не имеющие крыши над головой, относятся к наиболее уязвимой категории граждан. И задача госорганов защищать их права и предотвращать возможность совершения ими противоправных действий в отношении других граждан. Жителей поселка можно понять: они устали от соседства с Центром, их право на безопасность тоже должно соблюдаться. С министерством удалось найти компромиссное решение. 29 сентября отделение снова открылось, а чтобы не обострять ситуацию, режим работы Центра был продлен до 10 утра, когда дети уже на уроках. По нашей просьбе на данной территории усилено патрулирование полиции.

Вместе с тем, министерством соцзащиты в Куйбышевском районе города уже подобрано для Центра новое помещение, рядом с которым нет образовательных учреждений. С учетом необходимости оформления документации и ремонта перевод Центра по указанному адресу планируется не ранее II квартала 2020 года. Но главное, что в холодную зиму мы не оставили людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, без теплого ночлега.

Жилья в области строится достаточно, но квартирный вопрос остается одним из самых острых, потому что большинству граждан оно не по карману. Какие пути решения проблемы вы видите на местном уровне?

Ольга Гальцова: Вопрос действительно очень острый, касается ли он выделения квартир подросшим сиротам, переселенцам из аварийного жилья, малоимущим, стоящим в бесконечных очередях или погорельцев. Но хочу отметить, что руководители наших городов и муниципальных районов всегда ищут конструктивные пути решения, будь то проблемы большой группы, как в ситуации с "ночлежкой", так и отдельных людей. Да, с маневренным фондом в той же Самаре огромные трудности: жилья недостаточно, а то, что есть, находится часто в неудовлетворительном техническом состоянии и денег на его ремонт у администрации нет. С 2015 года аппарат Уполномоченного ставил вопрос о переводе в маневренный фонд жилых помещений в микрорайоне Озерный, и понимание было найдено только в прошлом году и на уровне администрации Самары, и на уровне губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. В бюджете этого года предусмотрено более 314 миллионов рублей на мероприятия по микрорайону Озерный. Вы знаете, что на начало 2019 года 167 квартир общей площадью 6,7 тыс. квадратных метров оставались незаселенными.

Острый вопрос

Жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Самарской области тоже катастрофически не хватает: Ленинский и Самарский районы усыпаны покосившимися "избушками", да и в других районах целые кварталы послевоенных засыпных домов. Куда переселять людей?

Ольга Гальцова: Согласна с вашей озабоченностью, каждый прием к нам с такими вопросами приходят люди. В текущем году была принята программа по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. По планам в ближайшие шесть лет планируют переселить более 22,6 тысячи человек из аварийного жилищного фонда площадью 363,7 тыс. кв. метров. Только до конца этого года по новой программе планируется переселить 450 жителей области.

Но здесь я вижу еще одну проблему: переселяя человека из аварийного дома, мы далеко не всегда решаем его жилищный вопрос, ведь по закону он получает жилье той же площади, что у него и была, только благоустроенное. Скажем, была у семьи из пяти человек, состоящей на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, однокомнатная квартира, ровно такую же квартиру им и предоставят. Но в реальности комфорта в их жизни не прибавится. И они еще долго будут стоять в очереди на улучшение жилищных условий, которая не двигается десятилетиями. Надо сразу давать семье просторную квартиру, чтобы снять вопрос и реализовать конституционное право людей на жилище. Правда, чтобы наделить переселенцев дополнительными метрами в новом доме, необходимы изменения в федеральном законодательстве. В сегодняшней ситуации решением проблемы могли бы стать специальные ипотечные программы, субсидированные кредиты. Именно их средствами семья переселенцев могла бы оплатить недостающие до соцнормы метры в прибавку к тем, что получает от государства.