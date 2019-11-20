Сын разбившихся под Пермью супругов погиб в ДТП на той же трассе

Накануне на трассе Пермь - Ильинский 32-летний водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в МВД по Пермскому краю.

В этот день он был на похоронах своих родителей, которые разбились 16 ноября на этой же трассе. Помимо погибшего сына, они воспитывали еще пятерых своих детей, а также семерых приемных. У скончавшегося сегодня мужчины остались трое детей и беременная жена.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.