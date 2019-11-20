В Чувашии перевыполнили план по восстановлению лесов

В Чувашии мероприятия по восстановлению лесных территорий проведены на площади 709 гектаров, что составляет 102 процента от запланированных показателей.

Такие цифры прозвучали на расширенном совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии республики Ивана Исаева, где обсуждались вопросы выполнения национального проекта "Экология" и региональной программы "Сохранение лесов".

На реализацию последней, в частности, в текущем году было предусмотрено из федерального бюджета свыше 125 миллионов рублей. На эти средства была приобретена специализированная техника, комплексы для патрулирования лесов. До конца года планируется поступление 15 тракторов с защитным и противопожарным оборудованием.

Кроме того, продолжена работа по повышению оперативности обнаружения лесных пожаров - установлены три видеокомплекса, охватывающие наиболее проблемные участки: на территориях Чебоксарского, Ибресинского и Алатырского лесничеств.

Совместно с комплексом в Кирском лесничестве они позволяют вести наблюдение за проходящей через лесные массивы железной дорогой и оперативно реагировать на очаги возможных возгораний от железнодорожных составов на труднодоступных участках.

Что касается восстановительных мероприятий, то в лесных питомниках республики выращено 6027,71 (при плане 5915) тысяч единиц сеянцев и саженцев, что полностью удовлетворяет потребности республики в стандартном посадочном материале.

Кроме того, в перспективу на два-три года осуществлен посев семян лесных растений хвойных пород на площади 3,92 гектара при плане 3,5 гектара.