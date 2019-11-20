В Мордовии объем промышленного производства вырос на 15,6%

По итогам девяти месяцев текущего года объем промышленного производства в Мордовии вырос на 15,6 процента. Средняя заработная плата в этом секторе экономики увеличилась на 9,9 процента и достигла 33 тысяч 515 рублей. А производительность труда возросла на 17,7 процента.

С начала года на промышленных предприятиях Мордовии создано более 1000 рабочих мест. Фото: Николай Гагарин

Такие цифры прозвучали на состоявшемся в "Технопарке - Мордовия" заседании Совета директоров промышленных предприятий при главе РМ. Главной темой обсуждения стал ход реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт".

Как отметил вице-премьер правительства РМ - министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов, самые высокие темпы роста по республике зафиксированы в сфере производства стройматериалов - 118,1 процента.

- Показатель промышленного экспорта выполнен на 96,7 процента, но мы прогнозируем, что до конца года он достигнет 100 процентов, - констатировал Седов. - За девять месяцев на промышленных предприятиях региона создано более 1000 рабочих мест.

Следует отметить, что в ходе реализации регионального проекта "Промышленный экспорт" в Мордовии планируют к 2024 году увеличить экспорт промышленной продукции в два раза - до 330 миллионов долларов.

Глава РМ Владимир Волков напомнил собравшимся о том, что в условиях санкций отечественные предприятия получили уникальный шанс для наращивания объемов производства.

- Когда снимут санкции, мы сразу окажемся в очень жесткой конкуренции. Поэтому мы должны эффективно использовать это время и существенно нарастить свой экспортный потенциал. Надо думать о том, как предприятия впишутся в международное разделение труда, - подчеркнул лидер региона. - Необходимо выпускать качественную продукцию, которая будет конкурентоспособной как на российском, так и на мировом рынке.

Владимир Волков обратил особое внимание на проблему оттока высококвалифицированных кадров из Мордовии.

- Мы должны делать все, чтобы образованная и целеустремленная молодежь не уезжала в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, - призвал глава РМ. - Необходимо помогать молодым в решении жилищного вопроса. В этом году мы должны построить 340 тысяч квадратных метров жилья, на следующий год - уже 360 тысяч, а к 2023 году - 500 тысяч квадратных метров. Много будем строить на селе. Нужно, чтобы люди, которые работают на предприятиях, получали хорошую зарплату и имели возможность купить свое жилье. В этом им должны помогать и государство, и работодатель.