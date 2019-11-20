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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Реставрация по карману

В мордовском селе памятник погибшим фронтовикам обшили сайдингом
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
В центре громкого скандала оказался на этой неделе скромный памятник героям Великой Отечественной войны в маленьком мордовском селе Спасские Мурзы Ардатовского района. После обращений сельчан в местную администрацию с просьбами восстановить разрушающийся монумент власти пошли навстречу жителям и… обшили его сайдингом.
Сами жители села, где осталось всего 60 человек, претензий местной власти предъявлять не спешат. Фото: vk.com / doska_pozora_saransk

Как стало известно "РГ", памятник погибшим односельчанам в Спасских Мурзах был установлен еще в 70-х. Несмотря на то что сельчане старались поддерживать монумент в достойном виде, с годами он пришел в плачевное состояние. И вот недавно в паблике были выложены фото памятника после проведенного ремонта. Однако вместо радости за сельчан снимки вызвали гнев интернет-пользователей.

"Памятник профнастилу", "Уродство. Оскорбление погибших", "Хорошо, хоть статую сайдингом не обложили", "Колхозное барокко", - возмущались комментаторы.

При этом сами жители села претензий к местной власти предъявлять не спешат.

- Раньше у нас за памятник душа болела - как бы совсем не развалился. А теперь - другое дело, - говорит продавец сельмага Антонина Корчиганова.

Как пояснил Евгений Локотков - глава администрации сельского поселения Луньгинский Майдан, куда относится и село Спасские Мурзы, - провести реконструкцию экономкласса пришлось не от хорошей жизни. Годовой бюджет на две деревни - чуть более полумиллиона рублей. Из этих денег нужно выплатить зарплаты, оплатить коммунальные услуги, почистить дороги… Но я не мог допустить, чтобы к 75-летию Победы монумент оставался в таком состоянии - у меня самого два деда с войны не вернулись. Пытался привлечь спонсоров - да где они в деревне? Один фермер дал тысячу, второй… В итоге удалось собрать 4000 рублей - вот и вся помощь… Поэтому я был вынужден выбрать самый дешевый вариант. Для полноценной реставрации нужны совсем другие затраты.

До конца 2019 года в Самаре восстановят 12 домов-памятников

Работы по восстановлению памятника планируется продолжить весной. Ко Дню Победы на барельефе появится табличка с именами всех 122 погибших односельчан.

- Почему сайдинг выбрал? Да не сайдинг это, а металлопрофиль - его навек хватит! - поясняет Локотков. - Наша задача была - спасти монумент от разрушения. Рано или поздно не будет такой деревни, закроется сельсовет, не останется ни одного жителя. А памятник будет стоять. Приедут люди поклониться могилам предков, остановятся у монумента, поклонятся, цветы положат… Вот у меня какая мысль была!

В администрации главы РМ заверили, что памятник будет отреставрирован и приведен в надлежащий вид. Вопрос взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов.

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