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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лыко в строку

Гостей форума "Дедово мастерство" познакомили с ремеслами народов России
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 262(8020)
Более трехсот человек стали участниками I форума "Дедово мастерство". Праздник, посвященный народным ремеслам и промыслам, прошел в центре традиционной культуры "Константиново поле" (село Татарское Дальнеконстантиновского района Нижегородской области). Местные умельцы и мастера из пяти регионов России в течение трех дней обменивались опытом, проводили мастер-классы по различным "дисциплинам" народного творчества. Но гвоздем программы стала техника плетения лаптей.
Фото: Нестеренко Николай Фото: Нестеренко Николай
Фото: Нестеренко Николай

- Через лапти можно рассказать практически обо всем: были и свадебные лапти, и похоронные, и фронтовые. Даже сейчас у каждого района есть своя особенность плетения лаптей. Это очень емкая и интересная тема, - говорит Ольга Гальцева, заведующая центром этнографии Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, один из организаторов форума "Дедово ремесло".

Фото: Анна Наумова
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Сергей Глухов, мастер по плетению из лыка, приехал в Дальнеконстантиновский район из Рузаевки (Мордовия). Для него лапти - и воспоминания о теплых вечерах в кругу семьи, и хобби, которое теперь приносит доход. В семье мастера технология плетения лаптей передавалась от старшего поколения к младшему: Сергей научился этому от дедушки, а дедушка, в свою очередь, от старших сестер. Как рассказывает сам мастер, поначалу он оказался не готов к таким занятиям - впервые Сергея усадили за плетение из лыка, когда ему было 5 лет. А вот к 30 годам он "дозрел" и вот уже 9 лет не может представить ни дня без плетения. Иногда на него уходит до 16 часов в сутки. По словам Сергея, в такие моменты он чувствует связь со своими предками.

На форуме "Дедово ремесло" все пропитано аутентичностью - здесь и русские народные песни, и костюмы, и хороводы, и гармонь. Помимо этого, мастер-классы по изготовлению кукол из лыка, плетению лаптей, изготовление сувениров из бересты и многое другое.

- Очень интересно и душевно. Такое редко где встретишь. Часто слышу про наше поколение, что сейчас молодежь интересуется только гаджетами. Это не так. Просто подобных мероприятий проводится очень мало. Я считаю, что русское народное ремесло нужно продвигать. И такими фестивалями - в том числе, - поделилась впечатлениями студентка Алена Боронкина.

Другая гостья праздника, Екатерина Громова, обратила внимание на технологию создания лаптей.

- Пошив современной обуви поставлен на поток, и это совсем не душевный процесс, а просто бизнес. Если раньше мастера плели лапти, вкладывая в изделие тепло своих рук, то теперь мы даже не знаем, кто сшил нашу обувь - девушка, парень или вовсе какая-нибудь машина. Кажется, со временем мы утратили что-то очень важное, - говорит Екатерина.

Но не все потеряно, раз проходят такие форумы. Конечно, никто сейчас не пойдет в лаптях на работу, но память о мастерстве предков жива.

Комментарий

Владимир Жиляев, директор Дальнеконстантиновского краеведческого музея:

- Мы не ожидали столь высокого интереса к форуму. Выяснилось, что центр традиционной культуры "Константиново поле" тесноват для подобных мероприятий. Поэтому форум следующего года планируем приурочить к Троице и провести его под открытым небом.

Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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