В Пензе ребенок сломал руку в игровом центре

ЧП произошло в крытом парке развлечений, расположенном в одном из торговых центров Пензы.

Приглашенный на день рождения шестилетний ребенок с мамой уехали с праздника в больницу: мальчик сломал на тарзанке руку. При этом родители уверены, что администрация заведения ровным счетом ничего не сделала для предотвращения несчастного случая.

- Перед посещением парка аттракционов с детьми не провели инструктаж. Возле тарзанки не было никакой таблички с указанием правил пользования аттракционом и возрастных ограничений. Позже нам сказали, что дети до шести лет на нее не допускаются. Но наши дети беспрепятственно катались, хотя многим не было и шести лет, - говорит мама пострадавшего ребенка Анна Сетракова.

Месяц ребенок проведет в гипсе. При этом все, что предложили в парке развлечений семье пострадавшего, - бесплатный билет на еще одно посещение. После случившегося родители сочли это издевательством.

В полиции проводят экспертизу для определения тяжести травмы и причиненного здоровью ущерба.

Это не первый несчастный случай в развлекательном центре. Ранее на той же тарзанке, предназначенной для детей, прокатился мужчина, сбив несколько детей, которые получили травмы. А прокуратура Пензенской области через суд добилась закрытия парка развлечений из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности. Объект с массовым пребыванием детей находится на третьем этаже торгового центра, эвакуация посетителей затруднена. Но, поменяв табличку, игровой парк продолжает развлекать гостей как умеет.