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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гипс после развлечения

В Пензе ребенок сломал руку в игровом центре
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 262(8020)
ЧП произошло в крытом парке развлечений, расположенном в одном из торговых центров Пензы.

Приглашенный на день рождения шестилетний ребенок с мамой уехали с праздника в больницу: мальчик сломал на тарзанке руку. При этом родители уверены, что администрация заведения ровным счетом ничего не сделала для предотвращения несчастного случая.

- Перед посещением парка аттракционов с детьми не провели инструктаж. Возле тарзанки не было никакой таблички с указанием правил пользования аттракционом и возрастных ограничений. Позже нам сказали, что дети до шести лет на нее не допускаются. Но наши дети беспрепятственно катались, хотя многим не было и шести лет, - говорит мама пострадавшего ребенка Анна Сетракова.

Фото: iStock
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Месяц ребенок проведет в гипсе. При этом все, что предложили в парке развлечений семье пострадавшего, - бесплатный билет на еще одно посещение. После случившегося родители сочли это издевательством.

В полиции проводят экспертизу для определения тяжести травмы и причиненного здоровью ущерба.

Это не первый несчастный случай в развлекательном центре. Ранее на той же тарзанке, предназначенной для детей, прокатился мужчина, сбив несколько детей, которые получили травмы. А прокуратура Пензенской области через суд добилась закрытия парка развлечений из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности. Объект с массовым пребыванием детей находится на третьем этаже торгового центра, эвакуация посетителей затруднена. Но, поменяв табличку, игровой парк продолжает развлекать гостей как умеет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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