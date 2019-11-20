В столице Алтайского края благодаря реализации национальных проектов и муниципальных программ, направленных на развитие дорожной инфраструктуры и обустройство общественных территорий, удалось значительно повысить комфорт и безопасность городской среды. За три года масштабного ремонта и благоустройства выросло качество барнаульских дорог, уютными стали сотни дворов и более десятка скверов, аллей и парков. Активное участие в этих проектах горожан и общественности позволило привести в порядок именно те объекты, которые в этом давно нуждались.

Обновили дороги

Барнаульская агломерация участвует в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги" с 2017-го - за два года в краевой столице отремонтировали 77 дорожных участков, направив на эти цели более 1,7 миллиарда рублей. В результате доля автомобильных дорог в нормативном состоянии увеличилась в городе с 37,3 до 57,6 процента. Возросла и безопасность благодаря установке технических средств организации дорожного движения, светофоров, систем освещения, камер фотовидеофиксации.

- В 2019 году статус проекта изменился - теперь это национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За пять лет его реализации в Барнауле предстоит довести долю дорог в нормативном состоянии до 85 процентов и в 3,5 раза сократить число мест концентрации ДТП. В текущем году на решение этих задач было выделено более 965 миллионов руб-лей из бюджетов всех уровней, что на 6,1 процента больше, чем в 2018 году, - отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Почти миллиард бюджетных инвестиций в этом году направили на ремонт 31 дорожного объекта и строительство двух новых. В частности, построили автомобильную дорогу протяженностью 0,7 километра по улице Солнечная Поляна (от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов). Причем сдали ее раньше срока - в октябре текущего года вместо октября 2020-го. Второй объект - дорогу по улице Попова протяженностью 3,2 километра от Власихинской до Трактовой полностью реконструируют. Объем строительных работ здесь достаточно большой, поэтому сдадут обновленную магистраль в октябре следующего года.

- Ремонт почти 44 километров дорожного полотна и строительство нового участка позволили в этом году увеличить долю автомобильных дорог, соответствующую нормативным требованиям, с 57,6 до 64,8 процента, - констатирует Антон Шеломенцев. - Мы продолжаем повышать и безопасность городских дорог, устанавливая в местах концентрации ДТП знаки, пешеходные ограждения, светофоры и другие технические средства организации дорожного движения.

По мнению главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергея Войтюка, важно, что ремонты дорог проводятся с учетом мнения барнаульцев. "План мероприятий по нацпроекту на 90 процентов совпадает с "Картой убитых дорог", которая формируется при помощи голосования граждан", - пояснил он.

Сейчас в Барнауле готовятся к новому дорожно-строительному сезону. С учетом мнения горожан уже сформирован перечень из 28 объектов: будут обновлены не только центральные улицы, но и магистрали в промышленной зоне, а также транс-портные артерии, связывающие поселки с основными дорогами.

- За последние три года на обновление дорожной сети города направлены беспрецедентные инвестиции, - подчеркивает первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк. - Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - очень нужный и важный, он способствует не только снижению числа ДТП, но и формирует комфортную городскую среду.

Благоустроили бульвары и скверы

Более уютным и ухоженным Барнаул становится и благодаря участию в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", который также реализуется уже третий год. В 2017-2018 годах на территории города благоустроили 171 дворовую и восемь общественных территорий, потратив в общей сложности более 450 миллионов рублей. В этом году уже в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды г. Барнаула" удалось привлечь из бюджетов всех уровней 311,7 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок 83 двора, а также сквер на улице Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по улице Георгия Исакова.

Двор по Георгия Исакова, 117 после благоустройства стал уютнее. Фото: Пресс-центр администрации города Барнаула

- На всех объектах работы выполнены в полном объеме и в срок, - подвел итоги года заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров. - Кроме ремонта дворовых проез-дов, установки светильников, скамеек и урн, в 25 дворах дополнительно обустроили детские, спортивные и контейнерные площадки, заасфальтировали парковки, провели озеленение. Всего было отремонтировано 91,8 тысячи квадратных метров дворовых проездов, 26 тысяч "квадратов" тротуаров. Построено двенадцать новых парковок и двадцать детских площадок, установлено 295 скамеек, 409 урн и 293 новых светильника.

При участии горожан

Барнаульские дворы, действительно, преобразились. Так, у дома № 16 по улице Панфиловцев появились не только новый асфальт на проездах и тротуар, но и фонари освещения, скамейки, детский игровой и спортивный комплексы, песочница. На эти работы потрачено более трех миллионов рублей, почти 400 тысяч из которых внесли собственники жилья.

- Наш двор не ремонтировался тридцать четыре года, поэтому мы очень хотели попасть в программу, - отмечает одна из жительниц дома Наталья Еремина. - Благодаря участию в ней у нас появились парковка и детская площадка, двор стал ухоженным и комфортным.

Надо отметить, что горожане принимают самое активное участие в реализации программы. Ведь именно они должны подать заявку на благоустройство своего двора и собрать необходимую сумму для софинансирования. Также барнаульцы участвуют в голосовании, чтобы определить, какие парки, скверы и бульвары нужно привести в порядок в первую очередь. Сейчас на сайте администрации города (https://barnaul.org/) как раз идет интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. До 25 ноября горожане должны сделать свой выбор.

- Сегодня полным ходом идет подготовка к реализации проекта в 2020 году, - подчеркивает Андрей Федоров. - К нам уже поступило более 120 заявок от жителей города на благоустройство дворов. На их основании и с учетом лимита финансирования программы будет сформирован перечень объектов, где в следующем году проведут все необходимые работы. А после подведения итогов интернет-голосования мы определим и количество общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году.

Справка

По итогам реализации федеральных и национальных проектов, направленных на создание безопасной и качественной дорожной сети и комфортной городской среды, в Барнауле в 2017-2019 годах было отремонтировано и построено 109 дорог общей протяженностью свыше 145 километров, благоустроено 253 двора и 11 общественных территорий. Общий объем инвестиций по этим программам превысил 3,4 миллиарда рублей.

На почетном третьем месте

Качество дорог Барнаула отметили эксперты. По оценке экспертов Общероссийского народного фронта, столица Алтайского края по качеству дорог сегодня занимает третье место в федеральном рейтинге дорожной инспекции ОНФ. Как отметил глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк, за последние два года качество дорог в Барнауле значительно улучшилось, и город с 31 позиции, которую занимал в 2017 году, поднялся на третью.