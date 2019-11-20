Участники заседания постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию обсудили деятельность музеев муниципальных образовательных организаций города. Как отметил руководитель комиссии Николай Тямин, этот вопрос неслучайно вынесен в повестку.

- Появилась информация о том, что ряд руководителей планирует закрыть музеи у себя в школах по причине отсутствия помещений для учебного процесса или дефицита кадров. Ситуацию мы изучили, побывали в школах и отметили, что проблем накопилось немало, - сообщил на заседании комиссии Николай Тямин. - После декады пожилых людей ко мне обратились ветераны Великой Отечественной, которые также заметили, что в школьных музеях перестали вести работу, их не приглашают на встречи с учащимися, не привлекают для пополнения фондов.

Материально-техническая база во многих музеях не обновлялась с семидесятых годов прошлого века, экспонаты не менялись, и есть учреждения, которые до сих пор не подключили музеи к интернету. В числе основных проблем - отсутствие четкого правового статуса школьных музеев и недостаточное финансирование, что не позволяет обеспечивать сохранность музейных коллекций. Остро ощущается нехватка кадров. Школьными музеями, как правило, обязывают заниматься учителей истории без какой-либо дополнительной оплаты. А у них, в силу основной загруженности, не хватает времени еще и на эту важную работу.

- Кадровый вопрос - один из самых острых. Очередь из педагогов, желающих заниматься музеями, не стоит. К сожалению, школьные музеи финансируются по остаточному принципу. Мы хотим изменить ситуацию. Поэтому будем рекомендовать мэрии и департаменту образования пересмотреть отношение к школьным музеям, прежде всего в финансовом плане. В бюджет города должно быть заложено финансирование этой важной составляющей образовательного процесса. Мы инициируем разработку муниципальной программы развития школьных музеев, рассчитанной на пять лет, - заявил депутат Николай Тямин.

Депутаты горсовета намерены добиться финансирования школьных музеев из городского бюджета. Фото: Татьяна Кравченко

Сегодня в Новосибирске в образовательных учреждениях работает 162 музея. Из них паспортизацию прошли 142 учреждения. Это необходимо в первую очередь самим музеям: паспортизация позволяет определиться с направлениями работы, понять, на каком этапе развития находится, в каком состоянии экспонаты. По данным профильного департамента мэрии, 82 музея в качестве основной выбрали историческую тематику, 75 - военно-историческую, есть также этнографический, археологический, геологический музеи, некоторые сделали ставку на краеведение. Восемь музеев законсервировано - по сути, закрыто.

Но есть и положительные примеры. Это музей в образовательном учреждении № 20, посвященный воинам-афганцам, в 94-й школе - музей репрессированных. Пятнадцать лет назад Николай Тямин лично инициировал создание этого крайне важного для Сибири учреждения.

- Есть музеи, которые работают и дышат полной грудью. На их примере надо показать другим, что это вполне возможно. У нас есть экспонаты, есть люди, которым дорога историческая память, - подчеркнул руководитель комиссии.

Еще один вопрос, который рассмотрели участники заседания постоянной комиссии горсовета, касался итогов проведения летней оздоровительной кампании. Как отметил Николай Тямин, несмотря на то что финансирование в этом году уменьшилось, более девяноста процентов желающих получили путевки в загородные и школьные лагеря. Удалось существенно улучшить питание ребятишек в лагерях при школах: в 188 лагерях дневного пребывания было организовано двухразовое сбалансированное питание детей, а в 73-х - трехразовое.

Заместителя мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп обратил внимание, что детям и подросткам были предложены разные формы оздоровления, отдыха и занятости. По-прежнему наиболее востребованы лагеря дневного пребывания и профильные смены. Особое внимание организаторы отдыха и оздоровления уделяли развитию творческого потенциала ребят, привлечению их к активному отдыху и занятиям спортом, а также пропаганде здорового образа жизни.

Благодаря объединению усилий и скоординированной деятельности всех заинтересованных структур и ведомств в летний период 2019 года организованными формами оздоровления, отдыха и труда было охвачено более 132 тысяч детей и подростков. Оздоровительная кампания текущего года обошлась консолидированному бюджету в 125 миллионов рублей.

- За прошедшую летнюю оздоровительную кампанию не произошло ни одного ЧП, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Причем речь идет не только об улучшении материально-технической базы детских лагерей, но и о подготовке воспитателей и педагогов, - сказал Николай Тямин.

В школе вожатского дела курсы повышения квалификации накануне сезона прошли 400 человек, было также организовано обучение в рамках городского проекта самоопределения. Многие вопросы решены на семинаре "Алгоритмы лета".

При подготовке к следующему сезону особое внимание также будет уделено выполнению повышенных требований к комплексной безопасности детского отдыха. В числе важных задач остается обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, оказание услуг по предоставлению качественного питания, перевозке организованных групп детей. На особом контроле - вопросы противопожарной и антитеррористической защищенности, качества медицинского обслуживания, укомплектованности оздоровительных организаций медицинскими кадрами.

Прямая речь

Николай Тямин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию:

- Впереди у нас 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и я считаю, что школьные музеи должны заниматься историко-патриотическим и военно-патриотическим воспитанием молодежи. Решение вопроса финансирования школьных музеев особенно важно реализовать в рамках подготовки к важной для всех нас дате. Нужно привлечь депутатов к этой проблеме. Сообща мы сможем содействовать сохранению и развитию музейного дела в школах.

Если хочешь быть здоров!

В Новосибирске, во дворе дома № 43 ул. Плахотного, окрыли спортивную площадку с тренажерами. Как сообщил депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов, объект построен по региональному проекту партии "Единая Россия" - "Территория детства". Здесь же по наказам избирателей установлена игровая площадка. На следующий год дом № 43 по ул. Плахотного включен в федеральный проект благоустройства.