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20.11.2019 06:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Блок Куркаева

Лидер "Локомотива" объяснил, почему в волейболе голова важнее рук
Текст: Сергей Зюзин (Новосибирск - Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 262(8020)
Игрок новосибирского "Локомотива" и сборной России Ильяс Куркаев - один из лучших блокирующих в современном волейболе. Родом он из Алтайского края. В семнадцать лет перебрался в Новосибирск и мечтает выиграть с местным клубом по-настоящему серьезный трофей. На уровне сборной цели - тоже самые высокие.
Ильяс Куркаев: Чтобы хорошо играть на блоке, нельзя терять концентрацию даже на долю секунды. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Ильяс Куркаев: Чтобы хорошо играть на блоке, нельзя терять концентрацию даже на долю секунды. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Ильяс Куркаев: Чтобы хорошо играть на блоке, нельзя терять концентрацию даже на долю секунды. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Ильяс пришел на интервью с костылями и в специальном сапожке, фиксирующем голеностоп. На чемпионате Европы он получил серьезную травму, пришлось оперироваться в немецкой клинке. Думал, увижу его невеселым, но ошибся. "Сейчас отдохну, наберусь сил, восстановлюсь и к Олимпиаде буду свеженьким", - шутит Куркаев.

Ильяс, болельщикам мало известно о вашем детстве и юности, о семье. Это ведь Любовь Васильевна, мама, прежде всего занималась вашим воспитанием?

Ильяс Куркаев: По характеру я на нее в чем-то похож. Мама терпеливая, упорная в работе, временами вспыльчивая. Мне было три года, когда отец ушел из семьи. Мама понимала, что мужской энергии в доме не хватает, поэтому держала меня в кулаке, старалась оградить от дурного влияния улицы. Каждое лето отправляла в село Большой Калтай к моим бабушке с дедушкой, Анне Кузьминичне и Василию Степановичу Шатовым. Дед был с крепким внутренним стержнем. Он с детства знал, что такое нужда, сельский труд от зари до зари. Мама работала на почте, где, сами знаете, какие заработки. А я рос как на дрожжах - два-три месяца пройдет и надо новую одежду и обувь покупать. Но мама как-то выкручивалась, и я не чувствовал себя обделенным. Когда в шестнадцать лет впервые уехал из дома и меня спрашивали, чего хочу добиться, отвечал: "Не хочу подвести мать, не оправдать ее надежд". Сейчас пришло время воздать ей за труды.

В 25 лет ты уже ветеран "Локомотива". Для нашего времени преданность одному клубу - большая редкость. Ты домосед по натуре или плохо звали в другие клубы?

Ильяс Куркаев: Звали, но в Новосибирске мне сразу понравилось играть и жить. Нравится, как все устроено в клубе. Здесь не бросают слов на ветер, внимательно относятся к людям. Я чувствую свою востребованность и хочу отплатить честной работой. Верю, нам по силам выиграть в скором времени чемпионат России или международный кубок. Мы были вторыми и третьими в чемпионате России, что приятно, но это не золотые медали. Одиннадцать месяцев назад у меня родился сын Лука - это еще один момент, из-за которого мне не хочется куда-то уезжать. Пусть растет здесь.

"Кузбасс" весной стал чемпионом страны. Что вам помешало быть на месте соседей?

Ильяс Куркаев: У кемеровчан стабильный коллектив, который набирался опыта несколько лет. Ротация была минимальной, ребята притерлись друг к другу. Руководство проявило терпение: команду не дергали, не требовали всего и сразу, прогресс шел постепенно. А "Локомотив" взял хороших игроков, но это не сработало, потому что новичков много. Одно дело сыгрываться в сборной, другое - в клубе. Сборная всегда объединяет, добавляет положительных эмоций и силы духа. Все вместе приехали, сыграли и разъехались. А в клубе привыкание друг к другу идет дольше и сложнее. Перед нынешним сезоном в "Локомотиве" сделали выводы, провели точечные замены, новички обязательно должны помочь команде.

Фото: Евгений Налимов
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Где в Сибири болельщики - самый огонь?

Ильяс Куркаев: В Кемерове. В Новосибирске они переживают вместе с командой: если у нас кураж, на трибунах то же самое, если мы "загрустим", то и они гаснут. Наших надо заводить, а кемеровские сами команду раскочегарят. Мы скоро играем дома с "Кузбассом", и уже понятно, что зал будет как вулкан. Из Кемерова приедут человек восемьдесят и будут весь матч напрягать голосовые связки - значит, и новосибирские зрители промолчат. А вообще как играет команда, так и болельщики себя ведут. Надо всегда стараться держать их в тонусе - все от нас самих зависит.

Ты стабильно хорошо играешь на блоке. Что для этого требуется, помимо высокого роста, прыжка и быстроты перемещений у сетки?

Ильяс Куркаев: Нужно постоянно находиться в полной концентрации: смотреть в оба, понимать, что происходит, и ни в коем случае не выключаться. У меня есть одна проблема: когда выпрыгиваю, иногда опускаю голову и не смотрю на мяч. Если соперник умный и техничный, он обязательно воспользуется этим просчетом. Одним словом, самое главное - это постоянно работать головой.

Когда я вернулся в "Локомотив" из аренды в красноярском "Енисее", то по итогам сезона занял второе место в списке блокирующих чемпионата страны. В следующем стал первым. А в минувшем сезоне сначала не заладилось. Вроде все делаю как обычно, но нападающие бьют мимо моих рук. Спрашиваю у тренера: "Почему так выходит?" "Так ведь тебя тщательно изучают соперники, - объяснил Пламен Константинов. - Они не будет раз за разом стучаться в твои ладони, ты прыгаешь так, что локти выше сетки - они тебе все локти и отобьют, это же интеллектуальная игра. Главное, вовремя прийти на блок и закрыть стык, в ряде ситуаций немного оторвался от пола - и этого достаточно".

Что случилось со сборной на последнем чемпионате Европы, где неожиданно проиграли Словении?

Ильяс Куркаев: Ох, я не раз думал об этом. Много было разговоров о том, что по ходу турнира так и не определились со стартовым составом. Чемпионат растянулся на три недели, а наша группа подобралась не самая сильная - и тренер Туомас Самелвуо дал возможность сыграть всем заявленным игрокам. Прав он был или нет - на этот счет разные мнения. Туомас достаточно молодой тренер, он получил в чем-то горький, но полезный опыт. Думаю, сделает правильные выводы.

Всем понятно, что говорит на установке и в тайм-аутах Самелвуо? Русский язык у него не блестящий.

Ильяс Куркаев: Если что-то не можем уловить, Игорь Кобзарь, работавший с ним в "Кузбассе", говорит напрямую: "Мы не поняли". И Туомас переходит на английский, а Игорь переводит. Либо тренер подбирает другие русские слова.

Блокирующая женской сборной Екатерина Ефимова, выросшая в Новосибирске, недавно эмоционально высказалась по поводу пожаров в сибирской тайге. А что тебя особенно волнует?

Ильяс Куркаев: Вопросы экологии и чистоты в городской среде. Новосибирск - огромный мегаполис. Вот мы с вами сидим в кафе, я вижу в окне, какую пыль поднимают в воздух проезжающие машины. А по тротуару уже прошло несколько молодых мам с колясками - и я представляю, чем они дышат вместе со своими детьми. Посмотрите на улицу - как мало деревьев, кустарников, газонов. И так почти везде. Может, надо меньше строить новые торговые центры и офисы, а больше заниматься благоустройством городской среды?

Что для тебя значит понятие "сибиряк"?

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Ильяс Куркаев: Есть мнение, что сибиряки - народ стойкий, закаленный суровыми условиями жизни, что мы можем пахать, несмотря ни на что. Это не всегда так. Но, возможно, кому-то из европейской части страны стоит пожить здесь - и на некоторые проблемы появится другой взгляд. Мы - территория, которая очень многое отдает стране, и при этом людям здесь живется тяжелее, чем за Уралом. Многие иностранные туристы судят о России по Москве. А вы приезжайте в Сибирь, посмотрите, как здесь люди живут.

После больших побед спортсмены порой делают невероятные вещи. На что ты готов, если станешь олимпийским чемпионом?

Ильяс Куркаев: Не ломаю голову по этому поводу, но меня вдохновил поступок Ильи Ковальчука, продавшего на аукционе внедорожник, подаренный ему за победу на Олимпиаде. На вырученные средства он помог детскому дому и больному ребенку, кстати, из Алтайского края. Я тоже стараюсь помогать людям. Раньше делал это безоглядно, но друзья остудили немного, объяснили, как на этом наживаются мошенники. Теперь помогаю только тем, про кого знаю точно. В том числе тем, кто хочет играть в волейбол.

Ключевой вопрос

Что передать армии волейбольных болельщиков Сибири?

Ильяс Куркаев: Любите эту прекрасную игру и поддерживайте детей, которые занимаются волейболом. Любой спорт воспитывает характер. А волейбол дает еще больше, развивает не только физически, но и личностно - человек находится внутри коллектива, учится отвечать не только за себя. Мне очень хочется, чтобы волейбол активно поддерживали в сельской местности, ведь этот вид спорта менее затратный, чем футбол или хоккей.

Кстати

Недавно в сборной России дебютировал еще один воспитанник алтайского волейбола - доигровщик Федор Воронков. В сибирскую диаспору национальной команды входят также блокирующий Артем Вольвич, пасующий Игорь Кобзарь, либеро Евгений Андреев.

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