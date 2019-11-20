На Алтае впервые прошел фестиваль театров кукол Сибири

За пять дней на сценах барнаульских театров было сыграно тринадцать спектаклей. Кукольники из Ханты-Мансийска, Кемерова, Томска, Нижневартовска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула представили конкурсные спектакли. А их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга провели своеобразный мастер-класс, показав свои работы, отмеченные престижными наградами. К примеру, питерский театр "Karlsson Haus" порадовал публику сказкой "Ваня", ставшей лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска".

- На Алтае сделали очень хорошее дело, учредив такой фестиваль - театры должны ездить, видеть друг друга, перенимать опыт. Мы любим плакаться, как трудно и бедно нам живется, но фестивалей в нашей стране и в Сибири в частности становится все больше. Кукольники лет десять назад стали выходить из состояния мертвечины, и теперешняя жизнь у них хоть и сложная, но интенсивная, только успевай за ней, - отметила председатель жюри фестиваля "Зазеркалье" Ольга Глазунова.

Название фестиваля вызывает неизбежные ассоциации с утверждением капитана Врунгеля о связи названия и судьбы корабля. Зазеркалье - не только вымышленное пространство, сказочная страна. Это еще и область жизни и деятельности, где положение вещей может быть доведено до абсурда. Кукольникам, прибывшим на барнаульское "Зазеркалье", название пришлось по вкусу. Оно открывает широкий простор для осмысления окружающей реальности.

Например, Алтайский краевой театр кукол "Сказка" выбрал для этого известную всем со школьной скамьи комедию Фонвизина "Недоросль". Казалось бы, зачем такая архаика? Но две Светланы - режиссер Дорожко и художник Рыбина - сделали очень живой спектакль. Про господ и холопов. Про чванство и невежество. Про любовь и инфантилизм. Классика всегда актуальна, если ты неравнодушный человек. После таких спектаклей хочется перечитывать подзабытые шедевры.

Организаторы подчеркивают, что одной из особенностей "Зазеркалья" стало максимальное расширение возрастных категорий зрителей. В программу вошли спектакли и для дошколят, и для подростков, и для взрослых.

- Увы, но пьесы для взрослых часто бывают качественнее написаны, чем для детей, - сетует режиссер, театральный педагог и член жюри "Золотой маски" Виктор Шрайман. - Ушли те ужасные времена, когда чиновники из Министерства культуры СССР и РСФСР вмешивались во все, что происходило в театрах - указывали, что и как ставить. Но родилась другая напасть: при полной режиссерской свободе стали появляться вещи эффектные по форме и абсолютно пустые по содержанию. Тем не менее выросло поколение молодых режиссеров, для которых театр стал местом художественного высказывания. Новая энергия российского театра кукол рождает постановки, которые просто восхищают своими открытиями. Сейчас на сцене часто возникает микст из выразительных средств различных видов театрального искусства. И если это делает настоящий художник, нас ждут потрясающие открытия.

Такими открытиями для местной публики стали "взрослые" спектакли "Ваня", "Письмовник", "Королева красоты". Но многие зрители с огромным интересом смотрели и постановки для детей. Возрастные рамки в первый же день расширил театр кукол из Ханты-Мансийска "военно-цирковым представлением "Бах-бах-бах" - это щемящая история о Великой Отечественной войне, показанная глазами цирковой собачки, у которой хозяин ушел на фронт, заставляет задуматься о многих вещах. Что такое любовь, дружба, предательство? Почему надо уметь прощать? Как мы относимся к нашим меньшим братьям? Какова была цена нашей великой Победы? И вроде бы возрастная категория у "Бах-бах-бах" 12+, но после постановки подумалось, насколько же условны эти барьеры. Настоящему спектаклю все возрасты покорны. Неудивительно, что работа северян получила приз зрительских симпатий и звание "Лучший актерский ансамбль".

- "Зазеркалье" будет проводиться раз в два года. В 2021-м будем принимать гостей в новом здании по улице Пушкина. Сейчас живем в предвкушении переезда, - призналась директор Алтайского краевого театра кукол "Сказка" Надежда Васильева.

Прямая речь

Анна Константинова, старший преподаватель кафедры русского театра РГИСИ:

- Только время покажет, какие самобытные черты могут появиться у фестиваля "Зазеркалье". Главное, не совершить распространенной ошибки - не погнаться за оригинальностью как таковой. У любого фестиваля есть еще просветительская задача - воспитать своего зрителя, который, взрослея, по-прежнему будет приходить на этот праздник, в котором найдется место Колобку и Кафке, Барто и Чехову. Мне кажется, на первом этапе именно задача воспитания своего зрителя должна быть главной.