Совет депутатов города Новосибирска примет меры по улучшению экологической обстановки в мегаполисе. Для этого будет разработана специальная программа.

Руководитель рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, начиная заседание группы, отметил, что граждане все чаще обращаются за помощью для разрешения экологических проблем. Больше всего жалоб поступает на загрязненный воздух, неприятные запахи, пыль на улицах. Все замечания будут систематизированы и переданы в соответствующие ведомства и департаменты мэрии для рассмотрения и решения проблем.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы в Новосибирске появилась масштабная комплексная программа по улучшению экологической обстановки. Основной каркас, прообраз этой программы уже просматривается. С ее помощью мы должны решить злободневные проблемы экологии города, - пояснил Игорь Кудин.

Он поблагодарил представителей общественных организаций, депутатов Совета депутатов, руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений мэрии Новосибирска, представителей компаний и предприятий, которые включились в работу и готовы обсуждать поступающие предложения и замечания относительно улучшения экологической обстановки в городе.

- Есть вопросы, с которыми предстоит разобраться в ближайшее время. Так, жители Калининского района жалуются на едкий запах. Мы возьмем эту неблагополучную ситуацию на контроль. Надо понять, откуда запах идет, и принять меры по его устранению. Кроме того, до конца ноября депутаты и общественники посетят Новосибирский завод химконцентратов с целью ознакомления с природоохранными мероприятиями, которые там проводятся. Подобная работа уже велась нами в прошлом и начале этого года, когда поступило много жалоб, связанных с переводом на бурый уголь ТЭЦ-5. Я благодарен руководству Сибирской генерирующей компании, которое оказало всяческую поддержку в проведении всех контролирующих мероприятий, - подчеркнул Игорь Кудин.

Заместитель руководителя рабочей группы, председатель общественной организации "Город" Андрей Гудовский представил итоги замеров загрязнения окружающей среды на территории Новосибирска. И они, как было особенно отмечено, неутешительные.

- С марта текущего года проводится дополнительное наблюдение за качеством атмосферного воздуха и радиационной обстановкой в городе. По всем показателям ничего хорошего не происходит. В пределах нормы - только радиационный фон, по всем другим показателям, по которым ведется мониторинг, - высокое, очень высокое и повышенное загрязнение атмосферы. Так было в первой половине года, и к октябрю ситуация не улучшилась, - прокомментировал Андрей Гудовский.

Согласно результатам измерений, которые проводит Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отобранных пробах воздуха определяются следующие ингредиенты - диоксид серы и азота, аммиак, сероводород, взвешенные вещества. Концентрация пыли в пробах воздуха, отбираемых в разных точках города, почти всегда показывает превышение ПДК.

- Эти данные ярко свидетельствуют о необходимости разработки и принятия специальной программы, чтобы не допустить ухудшения экологической обстановки в Новосибирске, - еще раз подчеркнул руководитель рабочей группы.

Участники обсуждения предложили пригласить на следующее заседание группы министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. По словам Игоря Кудина, город заинтересован в тесном взаимодействии с регионом и рассчитывает на поддержку в разработке программы по улучшению экологической обстановки. Предполагается, что в следующем году будут прописаны основные моменты документа, чтобы претендовать на финансирование программы с 2021 года.

- Работа даст эффект лишь тогда, когда мы подойдем к решению проблем комп-лексно. Это касается и производственных предприятий, транспорта, территории частного сектора, строительных площадок, откуда по городу разносится пыль и грязь. Надеемся, что активное участие в разработке программы примут эксперты, общественники, неравнодушные горожане, - заявил Игорь Кудин.

Еще один важный вопрос, вынесенный в повестку заседания рабочей группы, - необходимость выделить дополнительные средства на составление кадастра городских лесов. По итогам заседания рабочей группы принято решение - обратиться к мэру города с тем, чтобы в бюджете следующего года были выделены средства на эти цели.

Большая часть работы по составлению кадастра лесов уже выполнена, но остались пробелы. Соответственно, город не может тратить деньги на содержание, очистку и санитарную обрезку еще неучтенных лесов.

- Новый вопрос, который мы вынесли на обсуждение участников группы, касался функционирования ливневой канализации. Вопрос новый, хотя проблема старая. У новосибирцев возникает много претензий по этой теме. Будем готовить запрос в департамент транспорта мэрии и настаивать на том, что нам нужна программа, так называемая дорожная карта, которая дала бы четкое представление о том, как за четыре года - именно столько отведено предписанием прокуратуры - привести в нормативное состояние "ливневку".

По информации профильного ведомства мэрии Новосибирска, износ ливневой канализации составляет восемьдесят процентов. Вместе с ее модернизацией городу нужны новые очистные сооружения, крупнейшее из которых возведут в районе строящегося ледового дворца на левом берегу. Все это предполагает серьезные расходы, которые на себя должен взять не только городской бюджет. Необходимо софинансирование из федерального и регионального бюджетов, - подчеркнул руководитель рабочей группы Игорь Кудин.

Кстати

В Новосибирске появятся "летучие отряды", в которые войдут специалисты и общественники. Их задача - выявить места несанкционированных врезок на городской системе канализации. Сегодня этим грешат не только недобросовестные строительные компании, но и владельцы частных домов. "Летучие отряды" должны зафиксировать нарушение на месте.

- К сожалению, несанкционированные сбросы сточных вод от хозяйствующих субъектов в коллекторные колодцы нашего города имеют место быть, причем очень часто. В этом году поступило около сорока жалоб о сбросах. Но в административно-правовом кодексе не предусмотрены рычаги воздействия за такие нарушения и соответствующие штрафы. Будем готовить обращение в заксобрание региона и просить областных коллег поддержать нашу инициативу по принятию поправок в Кодекс, - прокомментировал Игорь Кудин.

Депутат обратил особое внимание на то, что администрации районов и их главы в первую очередь должны знать, что происходит на территориях, и оперативно реагировать на нарушения подобного рода.

Уют рядом с домом

Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирске благоустраивают дворы. Депутаты Игорь Кудин и Дмитрий Червов проконтролировали реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Новосибирске в 2017-2019 годах. Они побывали на встрече с жителями дома № 24 улице Вертковской и дома № 25 улице Серафимовича, где благодаря данной программе во дворах созданы комфортные современные условия для занятий спортом, для отдыха.