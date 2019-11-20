На заседании комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты рассмотрели проект бюджета Новосибирской области на ближайшие три года, налогообложение аграриев и изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства.

К проекту областного бюджета на 2020 год у депутатов-аграриев есть серьезные претензии. Фото: Татьяна Кравченко

Замминистра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виктория Карунина представила депутатам проект регионального бюджета на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов. Прогнозные параметры - доходная часть в 2020 году составит более 172,8 миллиарда рублей, расходная - 177,5 миллиарда, дефицит - 4,6 миллиарда рублей. В последующие два года бюджет области будет бездефицитным. Так, в 2021 году доходы и расходы будут равны 176,9 миллиарда рублей, а в 2022-м - 186,5 миллиарда.

Среди приоритетных задач в проекте бюджета на 2020 год - повышение и индексация заработной платы работников бюджетной сферы, а также индексация социальных выплат. На реализацию 37 региональных проектов в бюджете предусмотрено 29 миллиардов рублей. Так, на финансирование образования, здравоохранения, культуры и демографической политики заложено более 23 миллиардов рублей, и пять миллиардов планируют направить на развитие комфортной городской среды.

- Для нормального развития агропромышленного комплекса региона необходимо финансирование не менее четырех процентов от общей суммы бюджета, на деле же предусмотрено не более процента. В этой ситуации нам необходима господдержка, как областная, так и федеральная, - подчеркнул зампредседателя комитета Денис Субботин.

- К проекту областного бюджета на 2020 год у депутатов-аграриев есть серьезные претензии, - отметил председатель комитета Олег Подойма. - В селе много вопросов, которые не решаются годами. Это дефицит кадров, недостаточное техническое оснащение отрасли, низкая заработная плата. Мы всегда подчеркиваем, что гос-поддержка отрасли АПК необходима, потому что она оказывает ключевое влияние на развитие села.

Депутаты комитета по аграрной политике согласились с основными параметрами бюджета области и проголосовали за внесение законопроекта на рассмотрение сессии заксобрания для принятия в первом чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрели злободневный вопрос, который в последнее время вызвал немало горячих споров - увеличение налогового бремени на крестьян в связи с изменением требований налогового законодательства РФ. С 2004 года большинство хозяйств перешло на единый сельхозналог (ЕСХН). При этом предприятия получали серьезные льготы и существенно упрощенную систему бухгалтерского и налогового учета.

Но в 2018 году для селян упразднили льготу по уплате налога на имущество. Поэтому с 1 января 2019 года сельхозпроизводители вынуждены либо выплачивать ЕСХН и НДС, либо выйти из ЕСХН и перейти на общий режим налогообложения, который включает и налог на имущество. В результате налоговая выручка региональной казны за девять месяцев 2019 года выросла на пятнадцать процентов и составила 35 миллиардов рублей.

- Ситуация, в которой сегодня оказались крестьяне, не стимулирует их к развитию сельских территорий, - отметил Денис Субботин. - При таких налоговых нагрузках им проще вообще ничего в селе не строить. Зачем? Чтобы потом разориться на налогах? Считаю, что необходимо поставить вопрос об освобождении сельхозпроизводителей от налога на имущество, как это сделано в других регионах.

- Когда вводился налог на имущество, был разговор о том, что налоговая нагрузка селянам будет компенсирована, - напомнил председатель комитета Олег Подойма. - Я поддерживаю мнение коллег: необходимо на уровне министерства сельского хозяйства и министерства финансов и налоговой политики вернуться к обсуждению данной проблемы с учетом опыта других территорий.

Также депутаты рассмотрели изменения в госпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области". Парламентарии обратили особое внимание на разницу в значениях целевых индикаторов.

Например, в программе было запланировано создание 27 крестьянско-фермерских хозяйств, а по факту организовано только 22 хозяйства. Планировали возвести восемь семейных ферм, а построили четыре. По всем целевым показателям - невыполнение плана почти в два раза.

Прямая речь

Олег Подойма, председатель комитета ЗС НСО по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям:

- В области произошло смещение акцента на более крупные проекты в сфере сельского хозяйства, поэтому целевые индикаторы госпрограммы оказались снижены. При этом все денежные средства освоены - это 233 миллиона рублей грантовой поддержки, которую получили крестьянско-фермерские хозяйства и семейные животноводческие фермы с крупными бизнес-планами и с большими объемами финансирования.