Под Иркутском взрыв газового баллона повредил пять частных домов

В селе Хомутово Иркутского района Приангарья взрыв и пожар повредили несколько частных усадеб.

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, причиной, скорее всего, стала разгерметизация и взрыв газового баллона в гараже на улице Сиреневая, 106. Из-за хлопка также начался пожар. К моменту приезда первых подразделений огнем был охвачен гараж и автомобиль ВАЗ-2104.

В результате взрыва частный дом разрушен, в соседних - выбиты стекла и двери, повреждены крыши и веранды. К ликвидации последствий возгорания привлечены 3 автоцистерны и 11 человек личного состава. Менее чем через полчаса открытое горение было потушено. Общая площадь разрушений – более 100 квадратных метров, травмированных и пострадавших, по данным спасателей, нет.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего, а специально созданная комиссия проводит оценку ущерба, нанесенного имуществу граждан.