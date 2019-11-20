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20.11.2019 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иркутском взрыв газового баллона повредил пять частных домов

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

В селе Хомутово Иркутского района Приангарья взрыв и пожар повредили несколько частных усадеб.

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, причиной, скорее всего, стала разгерметизация и взрыв газового баллона в гараже на улице Сиреневая, 106. Из-за хлопка также начался пожар. К моменту приезда первых подразделений огнем был охвачен гараж и автомобиль ВАЗ-2104.

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В результате взрыва частный дом разрушен, в соседних - выбиты стекла и двери, повреждены крыши и веранды. К ликвидации последствий возгорания привлечены 3 автоцистерны и 11 человек личного состава. Менее чем через полчаса открытое горение было потушено. Общая площадь разрушений – более 100 квадратных метров, травмированных и пострадавших, по данным спасателей, нет.

Сейчас следственно-оперативная группа  устанавливает обстоятельства произошедшего, а специально созданная комиссия проводит оценку ущерба, нанесенного имуществу граждан.

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