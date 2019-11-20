Подведены итоги XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов обеих стран. Он собрал в Омске более 1,6 тысячи представителей 24 российских регионов и девяти казахстанских областей. По итогам работы подготовлен солидный пакет межведомственных и межрегиональных коммерческих договоренностей. Подписаны десятки соглашений о взаимодействии двух стран-соседей в самых разных сферах.

К Российско-Казахстанскому форуму приурочили открытие в Омске центра "Эрмитаж - Сибирь". Его посетили президенты обеих стран. Фото: Сергей Мельников

Один из важнейших документов форума - концепция программы приграничного сотрудничества, задача которой - устранить барьеры, тормозящие развитие межгосударственных связей. По мнению президента РФ Владимира Путина, важно, чтобы и федеральные ведомства, и региональные власти активнее подключились к наполнению концепции конкретными проектами, идеями и инициативами.

Без барьеров

О необходимости создания безбарьерной среды участники форума заявляли в ходе всех панельных дискуссий. Одна из острейших проблем - неудовлетворительное состояние пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Только на омском участке ее протяженность составляет 1 020 километров и включает восемь постов. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, граждане испытывают здесь большие неудобства, простаивают в многочасовых очередях, в основном с российской стороны. Между тем для приграничных регионов, наращивающих товарооборот и туристический обмен (в том числе и в области медицины), обустройство границ имеет ключевое значение.

Этот вопрос ранее рассматривался на заседании межправительственной комиссии. А на форуме в Омске было подписано соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов до 2025 года, согласно которому ежегодно будет обновляться по шесть постов, что позволит упростить переход границы для граждан и пропуск грузов.

В общем русле

Эксперты полагают, что у экономик двух стран много общего. Участники межрегионального форума призвали объединять усилия, чтобы осваивать рынки третьих стран дружным тандемом. В частности, в аграрном секторе.

- Сегодня Россия и Казахстан входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы. И нам нужна координация в этом направлении. Министерства сельского хозяйства должны активнее взаимодействовать друг с другом, - считает лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. - Наращиванию товарооборота препятствуют и ограниченные возможности транспортных коридоров. Отдельного внимания заслуживает перспектива увеличения оборота грузов между двумя странами, доставляемых по Иртышу.

По словам специалистов, сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние русла реки и нестабильный уровень воды, препятствующий судоходству на Иртыше.

- В связи с этим представляется перспективным согласовать на уровне наших государств единый механизм регулирования в отношении Иртыша. Включая такие вопросы как строительство подпорно-гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, принятие общего регламента попуска воды в течение всего календарного года, - считает Александр Бурков. - Эти меры способны обеспечить безопасное и экономически эффективное судоходство по главной водной артерии, связывающей наши страны.

Еще одна отрасль, где можно эффективно действовать в тандеме, - нефтехимия.

- Технологии, которые есть у вас и у нас, дополняют друг друга. И такую практику логично продолжать, - считает вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. - Мы также видим в приграничных регионах достаточно хорошую научно-техническую базу и весьма заинтересованы в сотрудничестве в сфере образования. Нам нужна более прочная ко-операция с вашими вузами.

Сказано - сделано. Омский технический университет тут же выступил с инициативой - создать кампус для иностранных студентов, прежде всего казахстанских. А Институт развития образования заключил ряд соглашений с приграничными областями Казахстана по поиску инновационных разработок.

Помимо этого, с целью дальнейшего развития кадрового резерва правительство Омской области подписало документ о сотрудничестве с МГИМО.

- Это соглашение очень важно для нашего региона, - пояснил Александр Бурков. - Университет министерства иностранных дел готовит квалифицированных специалистов широкого профиля с хорошим знанием языков и международных отношений. Они усилят кадровый потенциал и повысят образовательный рейтинг Омской области.

Грант в помощь

Впервые на межгосударственном форуме специалисты подняли тему женского предпринимательства. По данным "Деловой России", более шестидесяти процентов социально ориентированных проектов реализуются представительницами слабого пола.

- Новый закон о социальном предпринимательстве усилит эту тенденцию, - считает руководитель Центра инноваций социальной сферы Омской области Ирина Сербина. - В этом году только на участие в проекте "Мама-предприниматель" омички подали более восьмидесяти заявок. Женщины проходят обучение, защищают проекты, выигрывают гранты и открывают предприятия. Помогают региону решать экономические и социальные задачи, в том числе и в сельской местности.

О поддержке села шла речь на площадке форума, впервые собравшей молодых лидеров. В регионах России внедряется система мер, помогающих самореализации молодежи. Казахстану эта тема тоже близка.

- Нам интересен любой новый опыт, поскольку это влияет на решение сельских проблем и повышение качества жизни. Поэтому мы открыты для сотрудничества, - заявил председатель профильного комитета Министерства информации и общественного развития Казахстана Мадияр Кожахмет.

По итогам форума представители молодежных организаций подписали сразу семь двусторонних соглашений. В частности, договорились сформировать межре-гиональный Волонтерский совет. Российский союз сельской молодежи будет сотрудничать со штабом трудовых отрядов "Жасыл ел".

Всего же в рамках форума стороны подписали 32 документа о сотрудничестве.

Есть что показать

По словам президента РФ Владимира Путина, приграничные регионы могли бы активнее развивать программы сохранения окружающей среды, экосистемы трансграничных водоемов - Урала, Иртыша, других крупных рек. И именно этим темам будет посвящен Форум межрегионального сотрудничества - 2020, который пройдет в Кокшетау.

Президент России также заявил, что соседям необходимо наращивать туристический обмен. Омичи с этим солидарны и для привлечения туристов внедряют новую маршрутную карту, создают необходимую инфраструктуру.

Дни работы межрегионального форума были отмечены сразу двумя яркими событиями. В центре Омска открылся филиал главного музея страны - центр "Эрмитаж - Сибирь", и его посетили президенты обеих стран.

Еще одно событие - официальное открытие хоккейной академии "Авангард". Задача проекта - создать единую систему подготовки спортсменов и тренерских кадров с базовым центром в Омске и сетью филиалов по всей стране. Новый спортивный центр получил самое лучшее оснащение. На двух ледовых аренах будут проходить матчи юниоров, в том числе и международные.

В честь открытия академии состоялся товарищеский матч десятилетних воспитанников клубов "Авангард" и "Барыс". Со счетом 3:0 победили омичи.

Справка

По данным министерства экономики Омской области, сегодня на территории региона работают 189 предприятий с участием казахстанского бизнеса. За последний год экспорт региона вырос на 23 процента, импорт - на 19 процентов. Позитивная динамика роста отмечается на протяжении последних лет.

Художнику и педагогу

В Омске открыли памятник Амангельды Шакенову. Монумент мастеру, сумевшему в своем творчестве соединить русскую и казахскую культуру, установили в центре города. Автор бронзового памятника - молодой омский скульптор Мейрам Баймуханов. У живописца было более сорока персональных выставок, как в России, так и в Казахстане. Символично, что памятник установили рядом с представительством Казахстана в Омске.