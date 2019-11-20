Алтайский край в этом году включился в реализацию национального проекта "Демография". Проект очень масштабный, он объединяет целую серию программ, направленных на социальную поддержку семей и детей, помощь старшему поколению, развитие инфраструктуры спорта и формирование здорового образа жизни.

О том, как стартовал нацпроект в регионе, каких результатов удалось достичь в первый год его реализации, - наш разговор с министром социальной защиты Алтайского края Натальей Оськиной.

Вернуть большие семьи

Наталья Владимировна, какова специфика нацпроекта "Демография" в Алтайском крае? Какие проблемы он позволит решить?



Наталья Оськина: В Алтайском крае, как и во всей стране, уже много лет действуют социальные программы, направленные на поддержку различных категорий граждан. Национальный проект "Демография" позволил объединить их в целостный комплекс мер и выстроить единую систему помощи семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам. Сегодня на всех уровнях власти поставлены единые цели и задачи по увеличению продолжительности жизни и числа рождений детей в семье, укреплению здоровья населения, повышению качества жизни. И есть общее понимание, как их достичь.

Одна из задач - вернуть моду на детей. И нацпроект предлагает целый комплекс мер финансовой поддержки, который доступен для большинства семей с детьми. Если родился первый ребенок, то семья с учетом ее доходов может получать ежемесячную выплату в 9 811 рублей, а со следующего года - 10 203 рубля.

Семьям, где родился второй ребенок, как и прежде, полагается материнский капитал - сейчас это 453 тысячи рублей, со следующего года - уже 466 тысячи рублей. Маткапитал можно получать в виде тех же ежемесячных выплат по 9 811 рублей (10 203 рубля с 2020 года). А можно направить на приобретение жилья, в том числе с помощью льготной ипотеки - под шесть процентов годовых. За первый год реализации нацпроекта в Алтайском крае мы ожидаем, что ежемесячные выплаты у нас оформят около тридцати тысяч семей: примерно десять тысяч на первенца и двадцать тысяч - на третьего ребенка.

Конечно, нельзя заставить женщину рожать детей, но можно помочь семьям улучшить жилищные условия, снизить финансовую нагрузку, гарантировав определенные выплаты. Важно также создать условия для развития детей, занятости женщин.

Нацпроект - это очень объемный демографический пакет, который позволяет семьям планировать свое будущее. Так, проект "Содействие занятости женщин" предусматривает создание условий для дошкольного образования детей. В Алтайском крае сегодня активно строят детские сады - за пять лет будет создано 2,5 тысячи дополнительных мест. С 2020 года мы нач-нем обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, востребованным на рынке профессиям.

Проект "Укрепление общественного здоровья" направлен на формирование здорового питания, защиту населения от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, укрепление общественного здоровья. А проект "Спорт - норма жизни" - на развитие спортивной инфраструктуры и ее доступность для жителей всех городов и сел. Сейчас в селах Алтайского края уже оборудуют 25 новых спортплощадок.

Поддержки будет больше

В 2020 году нас ждут перемены в социальном законодательстве, расширится поддержка семей с детьми. Расскажите подробнее об этих новшествах.



Наталья Оськина: С января 2020 года ежемесячные выплаты на первенца семьи будут получать, пока ребенку не исполнится три года, сейчас - до полутора лет. Увеличен и доход семьи, при котором она имеет право на такие выплаты. Если сегодня действует норма - 1,5 величины прожиточного минимума (для Алтайского края это 14,8 тысячи рублей на каждого члена семьи), то со следующего года будет уже двукратный размер прожиточного минимума, или более двадцати тысяч рублей на члена семьи. Эти новшества позволят существенно расширить число получателей финансовой поддержки. По нашим оценкам, в Алтайском крае ею смогут воспользоваться до семидесяти процентов семей с одним ребенком.

Значимой мерой является ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей (в 2020 году ее размер в крае составит 10 203 рубля). Кроме того, семьи с тремя детьми смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, и это помимо материнского капитала, который они уже получили при рож-дении второго ребенка. Таким образом, на решение жилищных проблем многодетные семьи смогут привлечь более 900 тысяч рублей господдержки.

Внимание пожилым

Сегодня большое внимание уделяется людям зрелого возраста. В Алтайском крае в пилотном режиме создадут систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Как будет выстроена эта система?



Наталья Оськина: Перед нами стоит задача продления жизни населения до восьмидесяти лет и старше. Для ее решения нацпроектом предусмотрен целый комплекс мер в проекте "Старшее поколение". В этом году мы приобрели пятнадцать автомобилей, чтобы доставлять пожилых людей из отдаленных сел края на профилактические и диспансерные осмотры в медучреждения. Этой услугой уже воспользовались около двухсот человек.

Мы перестраиваем работу стационарных социальных учреждений, где у нас проживает более пяти тысяч пожилых людей и инвалидов. Задача - охватить всех реабилитационными и досуговыми мероприятиями. Но это требует дополнительных специалистов и волонтеров, плюс наши учреждения должны быть открыты для желающих помочь. Поэтому Фонд "Старость в радость" обучает сотрудников соцучреждений, как разнообразить быт пожилых людей, как создать комфортные условия для инвалидов, как взаимодействовать с волонтерскими организациями.

С 2020 года Алтайский край начнет реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. Нам предстоит провести типизацию - определить, в какой помощи нуждается каждый пожилой человек в зависимости от состояния его здоровья. Мы начнем открывать школы ухода, где родственников будут учить оказывать им необходимую помощь. Создадим группы дневного пребывания, чтобы пожилые люди с ментальными нарушениями могли здесь оставаться, пока близкие на работе.

Поможем оборудовать для них удобное домашнее пространство. Организуем службы сиделок и патронажных сестер, а также центры временного размещения в домах-интернатах на период оформления документов или отпуска родственников. Откроем четыре геронтологических центра - здесь пожилые получат необходимую помощь, смогут общаться, заниматься саморазвитием. Это позволит нам охватить различными видами социальных услуг более пятнадцати тысяч людей преклонного возраста.

Летом в Барнауле уже действовал парк "Долголетие", где были организованы занятия лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой, танцами. Нам нужно как можно больше пожилых людей вовлечь в насыщенную общественную деятельность, продлевая их активное долголетие. Сегодня в крае действует лучший в России центр "серебряного" добровольчества. Это очень увлеченные люди, которые, несмотря на свой возраст, активно участвуют в общественной жизни, организуют концерты, спортивные мероприятия, благотворительные акции. В декабре они планируют провести краевой форум "серебряных" волонтеров.

Ключевой вопрос

В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как готовятся к этому событию в Алтайском крае?



Наталья Оськина: Сейчас у нас в крае проживает 766 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 4 722 вдов фронтовиков, свыше 14 тысяч тружеников тыла. Этому поколению мы безмерно благодарны за их подвиг и очень хотим юбилей Победы сделать для них настоящим праздником. Поэтому только поздравлениями 9 Мая мы не ограничимся. В Алтайском крае в следующем году пройдет более 130 юбилейных мероприятий. Начиная с января будут проходить дни воинской славы, посвященные снятию блокады Ленинграда, битвам под Сталинградом, на Курской дуге.

Уже сегодня мы вместе с волонтерами Победы и с представителями ОНФ обходим всех ветеранов, чтобы узнать в какой помощи они нуждаются. Все участники войны в крае обеспечены жильем. Кроме того, с 2017 года оказываем материальную помощь на проведение ремонта жилых помещений, где проживают ветераны.

Правительство РФ выпустит юбилейную медаль - "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", и в преддверии праздника мы вручим эти награды ветеранам вместе с подарками от правительства Алтайского края. Тех, кто пожелает, мы доставим на парад Победы в Барнауле. Для тех, кто не сможет, устроим торжества дома с привлечением общественных организаций, волонтеров и школьников. Ребята помогут ветеранам почистить мундиры и медали, оформить фронтовые альбомы.

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