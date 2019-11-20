Холода только начались, а Барнаул уже оказался в зоне коммунальной "турбулентности". Мороз под 30: центральный проспект заливает кипятком из теплотрассы, почти 2,5 тысячи человек остались без отопления.

Прорыв на магистральном теплопроводе произошел в два часа ночи среды, через час аварийные службы остановили потоки воды. А в шесть утра перекрыли подачу тепла и начали ремонт. Жители районов, попавших под отключение, жаловались на холод: "Ни тепла, ни горячей воды, сидим у обогревателя". "В садике нет отопления, дома - тоже, пришлось ребенка брать на работу, где также из-за аварии нет тепла", - пишут барнаульцы в соцсетях.

- Без отопления и горячего водоснабжения остались 26 многоквартирных домов, девять административных зданий и два детсада, - рассказал первый вице-мэр Вячеслав Франк.

Аварию устранили только к вечеру. Сегодня к утру дома барнаульцев должны прогреться. Надолго ли? Прошлая зима запомнилась горожанам большим количеством аварий из-за износа теплосетей. Предельный срок службы теплотрасс - 30 лет, а в городе больше половины сетей - старше. Вот и лопнувшей магистрали уже 36 лет. Чтобы сети не устаревали, в Барнауле нужно ежегодно перекладывать 43 километра теплотрасс, меняют только 13. На остальное нет денег.

Коммунальное ЧП произошло сегодня и в Новосибирске: авария на теплотрассе оставила без тепла 43 многоквартирных дома, школу, детские сады и поликлинику. На улице был 26-градусный мороз.