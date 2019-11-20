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20.11.2019 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле 2,5 тысячи горожан остались без тепла в 30-градусный мороз

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Барнауле из-за крупной коммунальной аварии ввели режим повышенной готовности в двух районах города. Прорыв на магистральной теплотрассе оставил без отопления 38 зданий, в том числе 26 жилых домов и три детских сада.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Повреждение на тепловой сети диаметром 600 мм произошло по адресу проспект Ленина, 142 примерно в два часа ночи по местному времени, - сообщили в генерирующей компании. - Большинство потребителей были переключены на подачу ресурса по временным схемам. Но утром в 6:15 для проведения ремонтных работ пришлось отключить тех, кто получает тепло непосредственно от этой магистрали.

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А это 26 жилых домов, девять административных зданий и три детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Сухова и проспекту Ленина. Как сообщил руководитель Барнаульского подразделения генерирующей компании Александр Гросс, чтобы не разморозить дома, управляющие компании переводят их на принудительную циркуляцию через обратный теплопровод, что позволит поддержать температуру в жилых помещениях.

Энергетики обещают устранить аварию и восстановить теплоснабжение только к вечеру - к 20.00. При этом на улице мороз под 30 градусов. Поэтому городские власти предпринимают экстренные меры. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, спасатели дежурят на месте аварии, они готовы развернуть два пункта временного размещения. В резерве есть около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости.

- Всего в зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысячи человек, -  отметили в администрации Барнаула. - Жителей оповещают о сложившейся ситуации, на подъездах развешаны объявления, будет проведен поквартирный обход.

Разлившаяся горячая вода создала проблемы и для водителей. "На месте аварии выставлен пост ГИБДД, но движение транспорта не ограничено, дорожные службы ведут очистку дорожного полотна от воды и обработку антигололедными реагентами", - отметили в мэрии.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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