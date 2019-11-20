Новости

Отступные за дом Гитлера составили 812 тысяч евро 07:00
Госорганы прекратят прием граждан 06:42
На юге Австралии более ста школ закрыли из-за пожаров 06:31
Выписан домой один из пострадавших при стрельбе в амурском колледже 06:29
ВВС Израиля атаковали десятки позиций КСИР и сирийской армии 06:14
Директор благовещенского колледжа уволен после трагедии 06:01
Южнокорейские железнодорожники начали бессрочную забастовку 05:41
На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке 05:30
Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов 05:27
Пожар возник в здании министерства экономики Японии 05:19
Дочери Моралеса разрешили покинуть Боливию 04:57
Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов 04:56
Одиннадцать горняков заблокированы из-за аварии на шахте в Китае 04:51
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине 04:28
Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Парагвая 04:21
Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры 04:08
В Приморье сняли на видео трех одиноких тигрят 04:03
Американец подал в суд на Burger King из-за нечестной рекламы 03:30
Скафандр астронавта NASA порвался при работе в открытом космосе 03:24
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском 03:04
Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте 02:34
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки 02:25
Замглавы МИД РФ призвал к восстановлению мира в Афганистане 02:18
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино 01:55
Ограбление британского туриста в ЮАР попало на видео 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
20.11.2019 06:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичные хореографы переедут в Кузбасс

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 262(8020)
Сибирский филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) начал работать в столице Кузбасса. Набор талантливых детей проведут уже в этом учебном году.
Фото: Анна Исакова/ТАСС
Куда поступить, чтобы не остаться без работы

Как сообщила ректор МГАХ Марина Леонова, в Кемерове будут готовить артистов для филиала Мариинского театра оперы и балета, который построят в городе в ближайшие годы. А начнется все (пока на базе Кемеровского государственного института культуры) будущей весной.

Наряду со школьными предметами учащиеся будут изучать общепрофессиональные и специальные дисциплины по авторским программам МГАХ с перспективой (если получат высшее образование) стать артистами балета, хореографами, педагогами, балетоведами.

"Для обучения по предпрофессиональным программам откроется 24 внебюджетных места, а затем, в 2021 году будет сформирована группа из восемнадцати наиболее одаренных к искусству балета детей, которые смогут обучаться по основным программам на бюджетной основе", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

- Костяк педагогического коллектива составят московские преподаватели, для которых в Кемерове уже строится жилье. Думаю, желающих переехать в Кузбасс будет немало. Наши лучшие выпускники сегодня охотно едут работать, в том числе и артистами, в Приморье, где теперь есть большая сцена. Век танцовщика недолог, и второй линии кордебалета в Большом театре многие предпочитают ведущие роли вдали от столиц. Надо спешить реализоваться, пока ты молод, полон сил и уверен в себе, - отметила Марина Леонова.

Кроме занятий по ритмике, гимнастике, сценическому мастерству, основам классического танца, современной хореографии и множеству других дисциплин, в Кемерове будут организованы мастер-классы ведущих солистов балета, а также просмотры трансляций балетных спектаклей из Москвы. Еще учащиеся смогут проходить мастер-классы на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи, выступать в профессиональных концертах, выпускных спектаклях на исторической сцене Большого театра и филиала Мариинки. В планах и популяризация хореографического искусства, создание в регионе так называемой "балетной ауры".

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину