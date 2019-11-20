Сибирский филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) начал работать в столице Кузбасса. Набор талантливых детей проведут уже в этом учебном году.

Как сообщила ректор МГАХ Марина Леонова, в Кемерове будут готовить артистов для филиала Мариинского театра оперы и балета, который построят в городе в ближайшие годы. А начнется все (пока на базе Кемеровского государственного института культуры) будущей весной.

Наряду со школьными предметами учащиеся будут изучать общепрофессиональные и специальные дисциплины по авторским программам МГАХ с перспективой (если получат высшее образование) стать артистами балета, хореографами, педагогами, балетоведами.

"Для обучения по предпрофессиональным программам откроется 24 внебюджетных места, а затем, в 2021 году будет сформирована группа из восемнадцати наиболее одаренных к искусству балета детей, которые смогут обучаться по основным программам на бюджетной основе", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

- Костяк педагогического коллектива составят московские преподаватели, для которых в Кемерове уже строится жилье. Думаю, желающих переехать в Кузбасс будет немало. Наши лучшие выпускники сегодня охотно едут работать, в том числе и артистами, в Приморье, где теперь есть большая сцена. Век танцовщика недолог, и второй линии кордебалета в Большом театре многие предпочитают ведущие роли вдали от столиц. Надо спешить реализоваться, пока ты молод, полон сил и уверен в себе, - отметила Марина Леонова.

Кроме занятий по ритмике, гимнастике, сценическому мастерству, основам классического танца, современной хореографии и множеству других дисциплин, в Кемерове будут организованы мастер-классы ведущих солистов балета, а также просмотры трансляций балетных спектаклей из Москвы. Еще учащиеся смогут проходить мастер-классы на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи, выступать в профессиональных концертах, выпускных спектаклях на исторической сцене Большого театра и филиала Мариинки. В планах и популяризация хореографического искусства, создание в регионе так называемой "балетной ауры".