В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

В селе Ермаковском Красноярского края сегодня ночью при пожаре в двухквартирном жилом доме погибли три человека – двое детей и пожилой мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, возгорание произошло около 2 часов ночи по местному времени. К моменту прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена веранда и крыша одной из квартир. Жильцы второй квартиры эвакуировались самостоятельно.

- К 5 часам утра пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате происшествия погибли люди. На тушение привлекалось 24 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС России 18 человек, 4 единицы техники, – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Согласно предварительному заключению дознавателя МЧС и эксперта, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч 3 ст 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Как уточнили в региональном СК РФ, в сгоревшем доме проживала пожилая супружеская пара. В результате пожара погиб 60-летний хозяин дома. Его 60-летняя супруга и две внучки 9 и 13 лет были госпитализированы. Женщина выжила, однако обе девочки скончались. На месте ЧП сейчас работают следователи. По одной из версий, возгорание произошло на веранде дома из-за неисправной электропроводки.