В Новокузнецке открылся детский технопарк "Кванториум-42" - второй по счету инновационный центр дополнительного технического образования в регионе.

Здесь будет заниматься восемьсот юных жителей южной столицы Кузбасса в возрасте от пяти до восемнадцати лет. С ребятами будут работать двенадцать педагогов, прошедших специальную подготовку в "Сколково". Главная цель - развитие у будущих инженеров изобретательского, креативного мышления и умения работать в команде.

Как уточнили в мэрии Новокузнецка, на воплощение проекта израсходовано около 71 миллиона рублей из федерального бюджета и 2,2 миллиона - из регионального. А еще сорок миллионов на реконструкцию и отделку помещения выделили спонсоры. К слову, производственники, заинтересованные в квалифицированных кадрах, хорошо понимают, что начинать готовить их (знакомя с основами робототехники, моделирования, применения лазерных и других технологий) лучше с детства.

Первый кузбасский детский технопарк, где занимается более шестисот школьников, открылся в декабре 2018-го в Кемерове. И там уже есть первые достижения. Например, старшеклассники Павел Недашков и Степан Ходаев разработали мобильное приложение для студентов горных специальностей. Программный комплекс, использующий очки виртуальной реальности, моделирует аварии в шахте, обучая находить правильный выход из чрезвычайной ситуации.

На других, в том числе отдаленных, территориях действует мобильный детский технопарк, который заработал в Кузбассе этой осенью.