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Спорт настоящих мужчин

Бойцы смешанного боевого единоборства ММА посвятили свои победы новосибирским полицейским
Текст: Ася Шумилова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 262(8020)
В спортивном комплексе "Энергия" в Советском районе Новосибирска прошел открытый турнир по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования были посвящены Дню сотрудников внутренних дел, поэтому лучшие зрительские места у ринга и татами заняли новосибирские полицейские и ветераны МВД.
На ринг и татами вышли 215 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Фото: Татьяна Кравченко На ринг и татами вышли 215 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Фото: Татьяна Кравченко
На ринг и татами вышли 215 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Фото: Татьяна Кравченко

С праздником почетных гостей поздравил президент федерации смешанного боевого единоборства ММА в Новосибирской области, депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин.

- Дорогие друзья, сегодня в этом спортивном зале стартует традиционный открытый турнир по смешанному боевому единоборству ММА, - отметил депутат. - В этот день победы наших спортсменов будут посвящены новосибирским полицейским - людям, которые стоят на страже покоя, обеспечивая безопасность зачастую с риском для собственной жизни. Я поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и желаю им больше спокойных рабочих будней. А спортсменам, которые сегодня выйдут на ринг, побед только в честной борьбе.

Перед стартом соревнований юных спортсменов напутствовал начальник отдела полиции № 10 "Советский" управления МВД России по Новосибирску, полковник полиции Андрей Поготовко.

- Дорогие ребята, я служу в органах внутренних дел с начала 1990-х годов. Время тогда было беспокойное, и, чтобы не допустить разгула криминала, работать приходилось в невероятно сложных условиях, - отметил полковник. - Очень часто на помощь полицейским приходили молодые люди с хорошей спортивной подготовкой, они даже участвовали в задержаниях преступников, за что им огромное спасибо. Вы сегодня, осваивая спортивное мастерство, тоже готовите себя к защите Отечества. Если кто-то из вас примет решение прийти на службу в полицию, мы будем очень рады. Желаю вам терпения, трудолюбия и ярких спортивных побед.

Ежегодно открытый турнир по смешанному боевому единоборству ММА собирает спортсменов со всей Новосибирской области, а также из соседних регионов - Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской и Омской областей. В этот раз на ринг и татами вышли 215 участников в трех возрастных категориях - от 12 до 18 лет. Ребята разыграли 27 комплектов наград, и больше всего их досталось новосибирцам.

Судьи строго следят за соблюдением правил участниками схватки. Фото: Татьяна Кравченко

Воспитанник спортивного клуба "Ермак", десятиклассник ОЦ "Горностай" Никита Ковалев занимается смешанным боевым единоборством два года.

- Я решил заниматься этим видом спорта, потому что мне нравится его зрелищность и возможность получить хорошую профессиональную подготовку, - сообщил юный спортсмен. - Мой тренер Алексей Ефимов говорит, что результатов можно добиться только ежедневной работой. Я уже несколько раз выступал на первенстве России, в Тольятти занял третье место в своей возрастной - шестнадцать-семнадцать лет - категории. Мечтаю стать профессиональным спортсменом и встречаться на ринге с бойцами мирового уровня.

Зрелищные и техничные поединки по смешанному боевому единоборству ММА иногда ошибочно сравнивают с "боями без правил", однако правила в этом виде спорта строжайшие, особенно в детской и юношеской возрастных категориях. Все ограничения прописаны министерством спорта РФ, судьи жестко контролируют каждое движение спортсмена - приемы, захваты, удары, не допуская в поединках никаких вольностей. Кстати, травмы в смешанном боевом единоборстве по статистике случаются реже, чем в футболе или хоккее.

Прямая речь

Юрий Фоломкин, депутат Совета депутатов г. Новосибирска:

- На сегодняшний день Новосибирск является центром развития смешанного боевого единоборства. В регионе активно работает пятнадцать спортивных клубов по данному направлению. Кроме того, у нас есть хорошая площадка для проведения соревнований, подготовленные спортсмены и профессиональные аккредитованные судьи. К сожалению, в России пока не хватает турниров именно по смешанному боевому единоборству, и Новосибирск делает все возможное, чтобы восполнить этот пробел. Например, сейчас мы формируем сборную команду Новосибирской области, куда войдут спортсмены всех возрастных категорий. Для популяризации данного вида спорта необходимо проводить как можно больше турниров, чтобы наши ребята могли участвовать в соревнованиях разного уровня, оттачивая свое мастерство и перенимая опыт у профессионалов. Мы уже хорошо показали себя на первенстве России, следующая ступень - международные соревнования.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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