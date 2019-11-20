В Новосибирске выполнен масштабный ремонт объектов генерации

Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила объемы ремонтной программы 2019 года на новосибирских ТЭЦ. На эти цели было направлено более двух миллиардов рублей.

В программе капремонта значилось тринадцать основных объектов теплоэлектростанций - турбины и котлы.

Как отметил заместитель технического директора по Новосибирскому филиалу СГК - главный инженер Юрий Кротов в ходе пресс-тура на ТЭЦ-4, работы велись на всех теплоэлектростанциях Новосибирска, а также на Барабинской ТЭЦ. В числе наиболее затратных проектов - техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-5, прежде всего капремонт водогрейных котлов.

- В течение года программа была расширена - в план включили еще три объекта. Мы приняли решение увеличить объемы ремонта по результатам контроля состояния оборудования: текущего ремонта оказалось недостаточно, потребовался капитальный, - отметил Юрий Кротов.

Дополнительный капремонт затронул Барабинскую ТЭЦ. Так, в программу включили турбогенератор мощностью 25 МВт и турбоагрегат аналогичной мощности. Кроме этого, на новосибирской ТЭЦ-2 капитально отремонтировали турбоагрегат мощностью 20 МВт, что также не было запланировано первоначально.

Кроме того, энергетики усилили одно из основных направлений капремонта: вместо запланированной замены поверхностей нагрева котлов на 620 тонн фактически выполнен капремонт на оборудовании в объеме 665 тонн. Это улучшит надежность работы ТЭЦ в отопительный период.

В СГК заявили, что дополнительная программа ремонтов не потребовала увеличения финансирования. Средства были зарезервированы заранее, на случай необходимости ремонта вне графика.

- Затраты на ремонтную кампанию 2019 года составили порядка двух миллиардов пятидесяти миллионов рублей. Это одна из самых масштабных ремонтных кампаний в истории новосибирских ТЭЦ, - подчеркнул Юрий Кротов. - Мы выполнили в полном объеме все текущие, капитальные и дополнительные ремонтные работы. Это позволило без проволочек начать отопительный сезон 2019-2020 годов. СГК четко выполняет температурный режим теплоносителя. В этой части никаких нареканий к нам не поступало. На период отопительного зимнего сезона подготовлены аварийные бригады, есть ремонтный персонал, который готов оперативно устранять любые нештатные ситуации.

Главный инженер Новосибирской ТЭЦ-4 Игорь Трушин сообщил, что станция вносит значительный вклад в теплоэнергетику города, обеспечивая 250 тысяч человек теплом и горячей водой. Здесь в течение десяти месяцев выполнена большая работа, связанная с ремонтом оборудования. Реализация инвестпрограммы позволила повысить надежность и экономичность станции. После модернизации на ТЭЦ-4 экономия топлива составит 2,5 тысячи тонн в год.

Помимо ремонтной кампании, была выполнена инвестиционная программа. СГК направила в текущем году на инвестпроекты порядка 700 миллионов рублей. Средства пошли на реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования.

В ходе любого текущего или капитального ремонта особое внимание уделяется повышению экологической безопасности, эффективности работы газоочистного оборудования. Как отметил Юрий Кротов, на эти цели расходуется примерно десять процентов от общего объема выделенных на капитальный ремонт средств.

Другое направление экологической программы - перевод золошлаковых отходов в золошлаковые материалы. Уже есть заключение Ростехнадзора по золошлаковым материалам ТЭЦ-5. Это означает, что СГК готова отгружать материалы потенциальным потребителям.

В компании также пытаются найти технические решения, чтобы минимизировать использование мазута, который применяется для растопки котлов. Именно из-за применения топочного мазута кратковременно появляется темный дым из труб ТЭЦ.

В следующем году СГК планирует выполнить ремонт еще тринадцати единиц основного оборудования ТЭЦ - котло- и турбоагрегатов, а также турбогенератора. Финансирование программы останется на уровне текущего года.

Справка

Сибирская генерирующая компания - энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО "СУЭК". Осуществляет свою деятельность в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, республиках Хакасия и Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. На долю станций СГК приходится примерно 23-25 процентов выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. По данным Новосибирского филиала СГК, за десять месяцев 2019 года его ТЭЦ выработали 8,5 миллиарда кВтч электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 0,5 процента. Отпуск тепла из-за теплой погоды снижен на 1,6 процента - до 9 миллионов Гкал.