В Новосибирске жильцы общежитий СО РАН оспорили приказ чиновников

Жильцы общежития №3 Новосибирского научного центра СО РАН вступили в судебную тяжбу с региональным департаментом по тарифам. Владимир Ажеганов и Сергей Прокопьев убеждены, что двусмысленный приказ департамента позволяет управляющей компании брать с них завышенную плату за коммунальные услуги. Сегодня, 20 ноября - первое судебное заседание.

Сергей Прокопьев в этом процессе выступает как административный истец, а в другом - как ответчик. Осенью этого года с него - жильца каморки площадью 7,9 квадратных метра - взыскали около 50 тысяч долгов за коммуналку и пеню. Это решение районного суда Сергей, который с 2014 года не платит за услуги ЖКХ в знак протеста, обжаловал. И параллельно подал в областной суд административный иск, в котором требует признать, что формулировки приказа департамента по тарифам Новосибирской области противоречат действующему законодательству. С такими же требованиями выступил и еще один жилец того же общежития - Владимир Ажеганов. Он не должник, за коммунальные услуги платит исправно, но в корне не согласен с тем, что обитатели крошечных комнат в общежитиях должны отдавать, например, за воду столько же, сколько и владельцы квартир.

В приказе департамента, которым недовольны жильцы, установлены нормативы потребления услуг холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. В спорном пункте объединены "жилые помещения, в том числе общежития квартирного и секционного типа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами". Для жильцов этих помещений норматив один: 2,9 куба горячей и 4,6 куба холодной воды на человека в месяц. Нормативы побольше - только для обитателей квартир с ваннами.

Представить, что Сергей Прокопьев выбирается из своей тесной "кладовки", идет в подвальную душевую или в общую кухню и выливает там почти три куба горячей воды в месяц, довольно сложно. Такой расход бывает не у каждого счастливого обладателя квартиры с ванной. При этом, что любопытно, взыскивая задолженность с Прокопьева, управляющая компания предоставила в суд сведения о реальном потреблении воды в общежитии. Здесь установлен общий счетчик, и за месяц 320 жильцов израсходовали 1000 кубов холодной и 400 горячей, что в пересчете на одного человека в полтора раза меньше норматива. "Таким образом, с поставщиками услуг управляющая компания рассчитывается по счетчику, - говорит Владимир Ажеганов. - А с жильцов берет по нормативу. Куда идет разница, неизвестно".

Истцы считают, что в их ситуации нужно применять норматив для общежитий коридорного, а не секционного типа - он ниже на 10 процентов. Определения, что такое "секция", и, соответственно, общежитие секционного типа, нет ни в Жилищном кодексе, ни в других нормативно-правовых актах, утверждает Владимир Ажеганов. По его мнению, департамент, допустив такую формулировку и объединив такие общежития с квартирами в одном пункте приказа, позволил управляющей компании брать с жильцов повышенную плату.

Что характерно, аппетиты управляющей компании "строптивые жильцы" пытаются умерить уже не в первый раз. И недавно добились успеха. В этом году ее уже признали виновной в административном правонарушении за нарушение порядка ценообразования - по обращению Ажеганова. Тут речь шла о нормативе за энергопотребление - управляющая компания применяла для общежития норматив как для благоустроенных квартир. Жильцам вернули примерно по тысяче рублей (хотя переплата за несколько лет была выше) и стали насчитывать плату поменьше. А для других пяти общежитий, отмечает Владимир Ажеганов, все осталось по-прежнему - там нарушений никто не замечает. Он сожалеет и о том, что от наказания жилищников освободили - в связи с малозначительностью нарушения. Хотя, по его расчетам, неправомерный доход, полученный с полутора тысяч жильцов шести общежитий СО РАН с 2008 года, составил примерно 10 миллионов рублей - какая уж тут "малозначительность".

Представитель департамента по тарифам в суде заявил, что департамент не является надлежащим ответчиком по делу - приказ вполне в норме, а вот применяют его, может быть, и неправильно. Но отвечать за это должна опять-таки управляющая компания.

На чью сторону встанет суд - "РГ" будет следить за развитием событий.