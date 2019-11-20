На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, в том числе внеочередных, требующих безотлагательного вмешательства парламентариев.

В частности, было решено направить на имя губернатора области обращение о возможностях урегулирования ситуации вокруг деятельности регионального оператора в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО).

По мнению парламентариев, вопросов к компании накопилось немало, и не только у участников "мусорной" реформы, но и у надзорных органов - например, у регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Как напомнил зампредседателя комитета Олег Сметанин, в августе этого года УФАС признало компанию-оператора нарушителем закона о защите конкуренции в связи с созданием препятствий для доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов, осуществляющих транспортировку ТКО на территории области. Это нарушение, по мнению экспертов, могло способствовать увеличению тарифов для населения.

Кроме того, по словам депутата, в области до сих пор нет ни одного мусоросортировочного комплекса, строительством которых должен был заняться регоператор. "Как жгли мусор на полигонах, так и жгут", - уверен Олег Сметанин. Зато растет число жалоб от жителей области и перевозчиков ТКО, заявляющих о многомиллионных долгах, которые накопил перед ними региональный оператор. Одна из компаний-перевозчиков направила иск в суд с требованием взыскать долг, и, по мнению депутатов, основания для подобных исков есть у целого ряда предприятий. Как заверил участников заседания заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, исполнительная власть готова принять участие в урегулировании ситуации, рассмотрев доводы всех сторон.

Еще одна болезненная для региона тема - капитальный ремонт жилых домов. Сумма неуплаченных собственниками жилья взносов на капремонт достигла миллиарда рублей. При этом, как доложил депутатам министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, за последнее время в программу вошло еще около сотни домов, а всего в регионе предстоит отремонтировать 12,9 тысячи жилых зданий. Как отметил председатель строительного комитета Евгений Покровский, для успешной реализации программы капремонта необходимо прежде всего разобраться с миллиардным долгом.

Кроме того, по мнению Евгения Покровского, следует уже в 2020 году серьезно ужесточить меры в отношении собственников недостроенных коммерческих объектов. Арендованные участки земли простаивают годами и не приносят доходов в казну.

- Восемьдесят процентов недостроя - это магазины, торговые центры, автостоянки. Коммерсантам предоставляется земля, а они вместо двух лет строят двадцать. И никто с них ничего не спрашивает. А ведь это деньги, которые должны были бы поступать в регион в виде налоговых отчислений. Необходимо жестко реагировать на подобные ситуации. Если срываются сроки застройки, можно, например, изымать землю или в разы увеличивать арендную плату. Ведь мы говорим более чем о сотне объектов "незавершенки". Не можешь закончить объект - отдай землю тому, кто сможет. Оттягивать решение этого вопроса нельзя.

Кстати

Возможности увеличения доходов области депутаты обсуждали и при рассмотрении в первом чтении регионального бюджета на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Основной экономический документ сохранит социальную направленность, и соответствующие расходы увеличатся на семь миллиардов рублей по сравнению с текущим годом.

- Планируется строительство школ, поликлиник, детских дошкольных учреждений, - прокомментировал проект бюджета Евгений Покровский. - Глава минфина подтвердил, что значительно вырастет число ФАПов.У депутатов заксобрания накопилось немало вопросов к компании - региональному оператору в сфере обращения ТКО.