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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новогодные для отпуска каникулы

Выгодно ли продлевать новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Приближаются новогодние каникулы, и многие работники думают, не продлить ли их за счет ежегодного отпуска. Такое право у работников есть. Как есть и одно "но": присоединить часть отпуска к праздникам - значительно потерять в деньгах
Многие россияне заранее задумываются, хватит ли им восемь дней каникул для отдыха. Фото: phototechno / iStock Многие россияне заранее задумываются, хватит ли им восемь дней каникул для отдыха. Фото: phototechno / iStock
Многие россияне заранее задумываются, хватит ли им восемь дней каникул для отдыха. Фото: phototechno / iStock

Эксперты портала hh.ru по просьбе "Российской газеты" рассчитали, насколько может уменьшиться январский доход, если сотрудник решит продлить отдых. Итак, из-за праздников в январе 2020 года всего 17 рабочих дней. Разделите свою зарплату на 17 и вы получите стоимость одного рабочего дня. Например, если вы получаете 50 тысяч рублей в месяц, то один рабочий день в январе будет стоить 2941 рубль.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Допустим, вы решили взять неделю оплачиваемого отпуска, скажем с 9 по 17 января, то доход за январь будет состоять из двух частей: зарплата и отпускные. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка: для этого доход за год (12 зарплат плюс все выплаты) делим на 12 месяцев и на 29,3 (среднекалендарное число дней).

Если премий вы не получали, не болели и в командировках не были, то отпускные по этой формуле при зарплате в 50 тысяч будут равны 1706 рублям в день, а за 9 дней отпуска набежит 15 358 рублей.

Теперь посчитаем зарплату за январь. Она платится не за календарные дни, а за рабочие. Из-за отпуска на рабочем месте вы проведете 10 дней (один день, напомним, стоит 2941 рублей). Значит, за январь вы получите: 29 411 рублей зарплаты и 15 358 рублей отпускных. Итого - 44 770 рублей. Если б отпуска не было, вам бы начислили все те же 50 тысяч.

Если присоединить к каникулам девять дней ежегодного отпуска, доход за январь может снизиться более чем на десять процентов

Но если потеря дохода вас не пугает и вам все равно хотелось бы продлить новогодние каникулы за счет отпуска, трудовое законодательство не помеха. Однако, как уточняют в Роструде, для этого должно быть соблюдено несколько условий.

По Трудовому кодексу право на отпуск за первый год работы возникает у сотрудника уже через шесть месяцев непрерывной деятельности у одного работодателя. Можно уйти в отпуск и раньше - по соглашению сторон.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок предоставления отпусков определяется по соглашению с работником.

Таким образом, сотрудник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или оговорено с работодателем - физическим лицом, уточняют в Роструде. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен - под роспись.

31 декабря - выходной?

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал официальное распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря.

Сделано это было исключительно ради женщин, работающих в администрации. "Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", - заявил он на аппаратном совещании в администрации региона.

Глава региона также рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени.

Жители Томска восприняли решение с воодушевлением. "Люди постарше помнят времена, когда о длинных выходных и речи не было - 31 рабочий день, 2 января - снова на работу, - вспоминает томичка Татьяна Зарубина. - А сейчас другие приоритеты: семья, друзья, вечер в кругу близких. У людей будет возможность встретить Новый год спокойно, а не впопыхах". "Мы эту идею поддержали с большим удовольствием, - рассказала "РГ" руководитель департамента потребительского рынка области Наталия Забавнова. - Новый год - это прежде всего семейный праздник. А выходной позволит не только подготовиться к нему как следует, но и провести время со своими родными и близкими".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Для Кузбасса подобная инициатива уже традиция - здесь 31 декабря объявляется оплачиваемым выходным днем для бюджетников уже не первый год. Несколько лет назад губернатор области предложил и руководителям предприятий последовать этому примеру (если производственный процесс позволяет). Тем более что в предпраздничный день люди все равно думают не о работе, а о приятных хлопотах, спешат поздравить родных и близких.

Ряд компаний также объявил 31 декабря выходным. Так, предложил своим работникам не выходить на работу 30 и 31 декабря Астраханский тепловозоремонтный завод. "Идею подсказал директор по персоналу, так как предпраздничные дни выпадают сразу после выходных и предваряют длинные новогодние каникулы. Смысл выходить на два дня? - сообщили на заводе, - мы письменно опросили всех работников, большинство согласились".

На заводе уточнили, что, если возникнет ситуация, когда сотрудникам придется выйти в эти дни, то работу оплатят в двойном размере. За 31 декабря отработают заранее сотрудники невинномысской компании "Арнест", так же, как и пензенское научно-производственное предприятие "МедИнж", которое уже в ноябре отработало две субботы, и тольяттинский АвтоВАЗ. У передовиков автопрома, скорее всего, будут корпоративные зимние каникулы, часто они начинаются уже с третьей декады декабря. Но пока в пресс-центре автопредприятия точной информации о каникулах нет. Как правило, во время каникул работают только те сотрудники, которые не задействованы на главном конвейере, они проводят техобслуживание оборудования и мелкий ремонт.

Подготовили Наталья Граф, Ольга Дмитренко, Инесса Доценко, Ольга Журман, Нина Рузанова, Татьяна Павловская, Юлия Потапова, Наталья Саванкова, Михаил Сухарев

Во время каникул у россиян будет время лепить снеговиков вместе с детьми. Фото: Choreograph / iStock
Мнение юриста

Федор Куприянов, адвокат:

- Государственные праздники в России устанавливаются законами. Но в нашей стране нерабочие праздничные дни могут быть как федеральные, так и сугубо региональные.

В 2019 году 31 декабря - повсеместно считается рабочим днем. Вероятно, еще можно успеть в конкретном регионе по установленной там процедуре принять законодательный акт и учредить новый региональный праздник, к примеру, "Предпразднество Нового года".

Но устанавливая региональный нерабочий праздник, любой руководитель должен понимать - такой день отдыха и веселья может быть только один для всех граждан региона.

Нельзя выделить отдельно праздник для мужчин, например, накануне 23 февраля, или день отдыха исключительно для женщин, например, перед 8 марта.

Если же что-то подобное кто-то придумает, то обиженные граждане противоположного пола тут же побегут в суд с заявлениями о дискриминации и юридически окажутся совершенно правы.

Конституция России запрещает дискриминацию. "Неодинаковый" для всего населения региона праздник любой суд неизбежно признает несоответствующим основному закону страны.

Фото: iStock
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Важно подчеркнуть, что рабочее время государственных и муниципальных служащих регулируется их личным контрактом, а у работников, занятых в народном хозяйстве, - индивидуальными и коллективными трудовыми договорами. Если для какого-то из таких работников будет объявлен дополнительный праздник, то их трудовые договоры подлежат перезаключению.

Фактически будет иметь место перенос законного нерабочего дня с января на более ранний срок - 31 декабря, что Трудовым кодексом не предусмотрено.

Тот факт, что начальник просто разрешил кому-то не выходить на работу 31 декабря, это вопрос не трудовых правоотношений. Кстати, если руководитель отпустил сотрудника отдохнуть, то обязать его позже отработать - плохая идея. Надзорное ведомство будет против вольного трактования Трудового кодекса.

Юридически правильным для администрации было бы сообщить работникам, обязательно всем, что сотрудники имеют возможность подать работодателю индивидуальные заявления о предоставлении им отпуска на 31 декабря с последующей отработкой в установленную в организации дату.

Кто захочет, воспользуется такой возможностью.

Татьяна Пономарева, кандидат юридических наук:

- Каждый работодатель вправе предоставить своим работникам дополнительный выходной день с сохранением средней заработной платы. В этом случае не произойдет ухудшения условий труда в сравнении с трудовым законодательством, а это главный критерий любых инициатив нормотворчества работодателя. Также не потребуется сложных документарных процедур согласования переноса рабочего дня с 31 декабря на другой день, для обхода запрета работы в выходной день, установленного статьей 113 Трудового кодекса РФ.

Подготовили Наталья Козлова, Наталья Граф

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