На Ставрополье чиновнику грозит штраф после ремонт мемориала ВОВ

В Минераловодском городском округе Ставропольского края против директора МУП "Городское хозяйство" возбудили административное дело после благоустройства Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 годах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, работы были проведены с нарушением закона.

- Установлено, что администрацией Минераловодского городского округа с мая по октябрь 2019 года на объекте культурного наследия выполнены строительные, хозяйственные и иные работы, связанные с благоустройством территории парка без соответствующих разрешений и документов, - отметили в ведомстве.

Такие же нарушения надзорники обнаружили при благоустройстве объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину" 1956 года.

Директору городского МУПа грозит штраф от 20 до 400 тысяч рублей. Главе городского округа Сергею Перцеву прокуратура внесла представление.