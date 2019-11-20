Новости

Половина голландцев за эвтаназию для тех, кто "устал жить" 13:51
Медведев изменил регламент законопроектной деятельности кабмина 13:51
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!" 13:47
В Кремле допустили возможность запуска "Силы Сибири" в режиме телемоста 13:41
Toyota представила самый мощный RAV4 за всю историю 13:35
Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной 13:35
На Ставрополье чиновнику грозит штраф после ремонт мемориала ВОВ 13:32
В Вологде мэром города стал Сергей Воропанов 13:31
СМИ: В России могут установить единую комиссию за переводы с карт 13:28
Комментатором поединка Емельяненко - Кокляев будет Валуев 13:27
Власти Турции прояснили ситуацию с операцией в Сирии 13:21
Профессор из США показал снимки "живых существ" на Марсе 13:13
В Пятигорске часть рынка закрыли по решению суда 13:10
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию 13:07
Мишустин: РФ и страны СНГ начнут обмен налоговой информацией в 2020 году 13:01
Администрация Воркуты отказалась от осыпающейся новогодней елки 13:01
Кристина Асмус призвала коллег не стесняться откровенных сцен 12:59
Копию "Джоконды" продали за 552 тысячи евро 12:58
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену 12:55
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни 12:52
На Кубани завели дело о покушении на девочку, найденную в яме туалета 12:48
Генри Кавилл: Плащ Супермена все еще в моем шкафу 12:48
Врач из Севастополя спасла девочку от смерти на конкурсе красоты 12:45
Точилин уволен из "Сочи" 12:37
Платную трассу Москва-Казань начнут строить в 2020 году 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье чиновнику грозит штраф после ремонт мемориала ВОВ

Текст: Михаил Сухарев

В Минераловодском городском округе Ставропольского края против директора МУП "Городское хозяйство" возбудили административное дело после благоустройства Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1942-1943 годах.

Фото: vk.com/doska_pozora_saransk
В Мордовии разгорелся скандал из-за памятника, обшитого сайдингом

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, работы были проведены с нарушением закона.

- Установлено, что администрацией Минераловодского городского округа с мая по октябрь 2019 года на объекте культурного наследия выполнены строительные, хозяйственные и иные работы, связанные с благоустройством территории парка без соответствующих разрешений и документов, - отметили в ведомстве.

Такие же нарушения надзорники обнаружили при благоустройстве объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину" 1956 года.

Директору городского МУПа грозит штраф от 20 до 400 тысяч рублей. Главе городского округа Сергею Перцеву прокуратура внесла представление.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Госорганы прекратят прием граждан
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время