На Ставрополье завели дело на пенсионера, ударившего врача

В ставропольском городе Георгиевске завели уголовное дело на 74-летнего пенсионера, который ударил по голове женщину-медика в местной поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Врачи вызвали сотрудников Росгвардии и те задержали мужчину, а затем передали его полицейским.

- Во время проверки было установлено, что пожилой гражданин вошел в отделение больницы и после разговора с одним из врачей ударил женщину-медика по голове металлическим предметом, после чего скрылся, - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что пенсионер во всем сознался и пояснил мотив своего поступка. Оказалось, что некоторое время назад он лечился в больнице, но остался недоволен оказанными медицинскими услугами.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По решению суда с него взяли подписку о невыезде. После этого он был отправлен домой.