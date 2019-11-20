Улицы города Карачаевска местные студенты украсили уникальными граффити. В них они объединили культуру Северного Кавказа с мировыми шедеврами живописи.

Улицы города Карачаевска местные студенты украсили уникальными граффити. В них они объединили культуру Северного Кавказа с мировыми шедеврами живописи.

Теперь на горожан и туристов смотрят работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и Ван Гога, которые приобрели неповторимый кавказский колорит. Эти работы были выполнены в ходе реализации артпроекта "Кавказский ренессанс", который предложили студентки Института культуры и искусств КарачаевоЧеркесского госуниверситета Анжелика Каракетова и Мадина Чотчаева.

Как рассказала "РГ" наставница художниц Дина Тохчукова, проект "Кавказский ренессанс" предполагает создание целой серии оригинальных арт-объектов - 15 уличных картин. К примеру, знаменитую Мону Лизу одели в национальное кавказское платье. А девушке с жемчужной сережкой нидерладского художника Яна Вермеера сменили украшение на серебряное - в традиционном кавказском стиле. Ну а ночному пейзажу Ван Гога придали основательность, добавив высочайшую вершину Европы - двуглавый великан Эльбрус.

Кроме того, в Карачаевске заработала первая и единственная в КЧР уличная библиотека "Буккроссингшкаф". Будущий искусствовед Джамиля Батдыева, узнав про подобные проекты в Ставрополе и Ростове-на-Дону, убедила однокурсников найти шкаф, расписать его и выставить в нем книги по искусству и литературе.

- Любой желающий может взять почитать книгу, а потом вернуть ее обратно. Самое главное, чтобы полки не пустовали, - говорит Джамиля.