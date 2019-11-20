Новости

На Кубани пропали две 15-летние девочки 17:05
Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник 17:01
Видео: реактивный болид разогнался до 1011 км/ч 17:00
В Петербурге производителей пальмового масла лишили налоговых льгот 16:44
На Ставрополье завели дело на пенсионера, ударившего врача 16:44
Акимов: Электронные путевые документы могут ввести в 2020 году 16:40
Закон об ограничениях на выезд для экс-сотрудников ФСБ прошел второе чтение 16:40
Венсан Кассель и режиссеры "1+1" представят в Москве свой новый фильм 16:40
Звезда шоу "Пацанки" напала на полицейского в Пулково 16:37
У астраханских браконьеров изъяли четыре центнера осетрины 16:34
Вице-спикер Армении: Между Ереваном и Москвой нет нерешаемых вопросов 16:30
В Швейцарии владелица киоска выложила в Сеть видео работы подчиненных 16:28
В селе под Липецком произошел пожар в церкви 16:27
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае 16:08
Призрак Vitara ответит на неудачи Suzuki 16:01
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию 15:52
В России могут ограничить импорт детских смесей 15:52
Более 20 видеоэндоскопических стоек поступило в больницы Подмосковья за два месяца 15:51
Департамент здравоохранения опроверг слухи о массовых нарушениях в больницах в ночное время 15:49
Эндокринологи рассказали, как есть сладкое, чтобы избежать диабета 15:41
"Почта России" запустила услугу по упрощенному возврату посылок 15:37
На Новгородчине задержали граждан, разбиравших мост через Волхов 15:37
Врачи назвали главные ошибки молодых родителей 15:35
Как приучают жителей Беларуси к отказу от никотина 15:34
В Мордовии проведут реставрацию памятника, обшитого сайдингом 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
Улицы города Карачаевска местные студенты украсили уникальными граффити. В них они объединили культуру Северного Кавказа с мировыми шедеврами живописи.
Фото: Фатима Токова/КЧГУ "Девушка" Вермеера сменила жемчужную сережку на серебряную. Фото: Фатима Токова/КЧГУ
"Девушка" Вермеера сменила жемчужную сережку на серебряную. Фото: Фатима Токова/КЧГУ

Улицы города Карачаевска местные студенты украсили уникальными граффити. В них они объединили культуру Северного Кавказа с мировыми шедеврами живописи.

Фото: Reuters
В Москве открывается выставка, посвященная дружбе Вознесенского и Жаклин Кеннеди

Теперь на горожан и туристов смотрят работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и Ван Гога, которые приобрели неповторимый кавказский колорит. Эти работы были выполнены в ходе реализации артпроекта "Кавказский ренессанс", который предложили студентки Института культуры и искусств КарачаевоЧеркесского госуниверситета Анжелика Каракетова и Мадина Чотчаева.

Как рассказала "РГ" наставница художниц Дина Тохчукова, проект "Кавказский ренессанс" предполагает создание целой серии оригинальных арт-объектов - 15 уличных картин. К примеру, знаменитую Мону Лизу одели в национальное кавказское платье. А девушке с жемчужной сережкой нидерладского художника Яна Вермеера сменили украшение на серебряное - в традиционном кавказском стиле. Ну а ночному пейзажу Ван Гога придали основательность, добавив высочайшую вершину Европы - двуглавый великан Эльбрус.

Кроме того, в Карачаевске заработала первая и единственная в КЧР уличная библиотека "Буккроссингшкаф". Будущий искусствовед Джамиля Батдыева, узнав про подобные проекты в Ставрополе и Ростове-на-Дону, убедила однокурсников найти шкаф, расписать его и выставить в нем книги по искусству и литературе.

- Любой желающий может взять почитать книгу, а потом вернуть ее обратно. Самое главное, чтобы полки не пустовали, - говорит Джамиля.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время