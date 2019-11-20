Путин отметил рост инвестиций в Дагестане

О том, как Дагестан улучшает экономические и социальные показатели, президент Владимир Путин поговорил с главой республики.

Владимир Васильев отметил изменения в лучшую сторону по основным позициям. "Это реальная средняя зарплата - конечно, хотелось бы, чтобы она росла быстрее. Она растет: не так, как нам бы хотелось, но темпы растут", - сказал он.

Региональный лидер поблагодарил за поддержку из федерального бюджета и еще рассказал, что по объемам инвестиций в основной капитал за исключением монополий и федерального бюджета отмечен рост. "Реальный такой, 35 процентов", - оценил Владимир Путин. "Это не чудо, это просто низкий старт", - ответил собеседник.

В Дагестане по оценке ФАС на 70 процентов сократились нарушения чиновниками антимонопольного законодательства, а в госзакупках увеличена доступность для малого бизнеса на 46,7 процента.

Васильев попросил поддержать планы по повышению уровня безопасности трассы "Кавказ": там очень много погибших в ДТП. И еще попросил дать поручение, чтобы потенциал предприятий в регионе использовался полностью.