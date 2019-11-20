В Дагестане учитель побил школьника по совету его дедушки

Дагестанские полицейские начали проверку обстоятельств нанесения побоев школьнику, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В социальных сетях распространился видеоролик, в котором педагог бьет ученика. Школа расположена в селении Губден.

Сотрудники правоохранительных органов опросили участников инцидента. Учитель пояснил, что таким образом пытался утихомирить непослушного ребенка. По его словам, он так действовал с позволения дедушки школьника. Дедушка подтвердил показания преподавателя: по многолетней дружбе он сам попросил сотрудника образовательного учреждения в случае надобности применять силу к младшему члену их семьи.

- Этот класс в целом очень активный. А этот мальчик - гиперактивный. Когда с ним встречаешься, приводишь на профилактические беседы, он обещает, но сразу же забывает и делает по-своему. В тот момент он тоже учителя не послушался, ушел с урока, - прокомментировала на видеозаписи, сделанной полицейскими, заместитель директора школы по воспитательной части .

Классный руководитель также свидетельствует, что на непоседливого ученика постоянно поступают жалобы от других учителей. Постоянно приходится привлекать инспектора по делам несовершеннолетних.

- Я убежал с урока. Мне учитель кричал: "Вернись!" Я не послушал и ушел, - сказал сам семиклассник.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.