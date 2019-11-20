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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ессентуки дарят лечение и развлечение

Текст: Арсений Костюхин (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 262(8020)
Фестивали, праздники и ярмарки помогают привлечь в Ессентуки новых туристов, считают в администрации города. За десять месяцев этого года на курорте оздоровилось 200 тысяч человек, среди них 20 тысяч иностранцев. При этом гостей, посетивших в Ессентуках зрелищные мероприятия, в два раза больше - около 400 тысяч человек.
С начала года Ессентуки посетило около 400 тысяч туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ С начала года Ессентуки посетило около 400 тысяч туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ
С начала года Ессентуки посетило около 400 тысяч туристов. Фото: Владимир Аносов/РГ

- Чтобы принимать больше отдыхающих, мы развиваем курортную инфраструктуру и событийный туризм. В 2019 году Ессентуки впервые вошли в единый событийный календарь, разработкой концепции которого по поручению губернатора занялось минтуризма края. Число крупных мероприятий в Ессентуках за последние четыре года выросло в пять раз, - говорит глава города-курорта Александр Некристов.

Нынешний год, по его словам, стал самым насыщенным по числу разнообразных мероприятий для гостей. Во второй раз в Ессентуках прошел кинофестиваль "Хрустальный источник", ставший рекордным по посещаемости, состоялся фестиваль воздухоплавания "КМВ - жемчужина России", "Дискотека 90-х", гастрономическое событие "О да. Еда!", выставка "Благословенный Кавказ". А 24 мая гости со всей страны приехали на первый в СКФО трехдневный международный фестиваль фейерверков PyroFivePeak 2019.

Кстати, на региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards 2019 лидируют несколько событийных проектов из Ессентуков. Так, PyroFivePeak 2019 взял первое место в номинации "Лучшее туристское событие, посвященное Году театра".

По словам Некристова, с каждым годом турпоток в городе растет в среднем на 10 процентов. Это позволило получить более 60 миллионов рублей курортного сбора, который направят на благоустройство.

- На эти средства мы привели в порядок участок Курортного бульвара. В 2019 году реконструируем верхнюю часть Курортного парка с Николаевскими ваннами: на реализацию этого проекта пойдет 76 миллионов рублей от сбора, - добавил глава города.

- Наша главная цель - создать курорт высокого европейского уровня, способный достойно принимать гостей. И Ессентуки доказывают, что это им по силам. Город за свою 194-летнюю историю никогда не являлся местом отдыха регионального значения. В XIX веке это был царский курорт, потом - всесоюзная кузница здоровья. Сегодня к нам приезжают гости из всех уголков России и стран ближнего зарубежья не только за здоровьем, но и за развлечениями, - сказал сити-менеджер.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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