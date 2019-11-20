Администрация Воркуты отказалась от осыпающейся новогодней елки

Администрация города Воркуты отказалась принимать новогоднюю елку для центральной площади, которую прислал победитель муниципального конкурса на поставку главного атрибута праздника.

Как сообщили "РГ" в администрации Воркуты, контракт достался предпринимателю из Коломны, предложившему минимальную цену - миллион рублей. Однако его 18-метровая светодиодная елка не соответствовала конкурсной документации и стандартам качества по 20 параметрам - в частности, с нее осыпались иголки.

От некачественного товара пришлось отказаться. Денежные средства из бюджета за эту елку не переводились, поскольку оплата производится по факту выполнения контракта. Поставщику направили претензию. В ближайшее время он приедет в Воркуту.

- Есть два варианта: либо поставщик заменит елку на качественную, либо мы откажемся от его услуг и объявим новый конкурс, но в этом году его уже не успеть провести, - пояснили в администрации города.

Если придется искать нового поставщика, Воркута встретит 2020 год с прежней городской елкой, которая устарела морально и физически. Заменить ее на более современную хотели еще и потому, что в этом году началась реконструкция центральной площади города. На ней провели новое освещение, установили светодиодное дерево и другие малые архитектурные формы, а ближе к празднику там появятся рождественские ярмарочные домики.