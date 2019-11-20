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20.11.2019 18:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ЧП в Мариинском театре оказалось ложным

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

В среду днем Мариинский театр оказался в эпицентре переполоха: здание Новой сцены оказалось окруженным автомобилями полиции, скорой помощи и пожарными машинами. Как сообщает ТАСС, виновником происшествия стал мужчина, который пострадал в близости от здания театра и подал заявку в скорую помощь.

По словам представителя Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и области, мужчина, уронивший поднос в расположенной рядом с Мариинкой столовой и порезавшийся посудой, был недоволен тем, что карета скорой помощи задерживалась на вызов и решил ускорить процесс, заявив о якобы имевшем месте чрезвычайном происшествии.

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На развернувшиеся события отреагировала пресс-служба Мариинского театра, в которой сообщили, что учреждение культуры работает в штатном режиме и запланированные на вечер спектакли состоятся.

Зачинщик переполоха задержан правоохранителями для дачи объяснений.

Культура Театр Драматический театр Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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