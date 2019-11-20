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20.11.2019,  
10:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море испытает ракетное оружие

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат "Адмирал Горшков" испытает ракетное оружие в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море. Фрегат входит в состав дивизии ракетных кораблей СФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. На корабле выполнен комплекс работ по подготовке вооружения и техники к эксплуатации и плаванию в зимних условиях. Экипаж фрегата "Александр Горшков" в настоящее время завершает подготовку к межбазовому переходу для проведения испытаний ракетного оружия. Больше никаких подробностей пресс--служба не сообщает.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - самый современный боевой корабль Северного флота. Это головной фрегат проекта 22350. Он построен на  судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Введен в эксплуатацию 28 июля 2018 года. Фрегат уже выполнил задачи нескольких учений, побывал в кругосветном плавании, участвовал в Главном военно-морском параде ВМФ России в Кронштадте. Боевой корабль несет крылатые ракеты "Калибр".

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