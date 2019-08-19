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19.08.2019,  
16:33
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл домой после кругосветного плавания

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Фрегат "Адмирал Горшков" в понедельник прибыл в Североморск после длительного похода, в котором он совершил кругосветное плавание. Вместе с фрегатом в базу прибыл и отряд кораблей - многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Фото: Spc. Jared Eastman, U.S. Army / wikimedia.org
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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в дальнем походе военные моряки пробыли 175 суток. Из Североморска они вышли 26 февраля. За это время преодолели более 40 тысяч морских миль.

- Кругосветное плавание стало отличной морской практикой и жизненной школой для североморцев, а также хорошей проверкой для новой российской морской техники. Фрегат "Адмирал Горшков" и транспорт "Эльбрус" в таком дальнем походе были впервые, - сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, встречавший отряд в Североморске.

Во время похода экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учения, участвовал в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, в межфлотском учении "Океанский щит-2019", зашел в порты семи зарубежных государств.

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