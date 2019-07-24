Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Кронштадт из кругосветного плавания

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Кронштадт из кругосветного похода, первого в новейшей истории. Он будет участвовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Вместе с фрегатом вернулись и другие корабли отряда - судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Как сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, "Адмирал Горшков" преодолел более 35 тысяч морских миль, прошел через Суэцкий и Панамский каналы и пересек экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов. Его поход не остался не замеченным в США и странах НАТО.

- Фрегат "Адмирал Горшков" и многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" заслуживают особого внимания. Последний - это не только новейший боевой корабль, но и уникальное судно обеспечения. В составе отряда кораблей "Адмирал Горшков" и "Эльбрус" завершили в Кронштадте дальний поход, который продолжался около пяти месяцев и, по сути, является кругосветным плаванием, - прокомментировал "РГ" командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев.

В пресс-службе ВМФ РФ добавили, что кругосветные походы своих боевых кораблей Военно-морской флот России прервал в начале 90-х годов. Нынешний поход отряда кораблей Северного флота - первый в новейшей истории.

"РГ" уже писала о том, что в Главном военно-морском параде будут задействованы более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, десять парадных расчетов, более сорока самолетов и вертолетов. В строю будет и воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".