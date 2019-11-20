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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградские ученые отправились изучать запасы криля в Антарктике

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые за 15 лет научно-исследовательское судно Росрыболовства отправилось в атлантическую часть Антарктики для проведения рыбохозяйственных исследований.

Научно-исследовательская экспедиция "Антарктида 2019/2020" стартовала 19 ноября из Калининграда на судне СТМ К-1704 "Атлантида", приписанном к АтлантНИРО (это Атлантический филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)).

Как сообщили в пресс-службе института, экспедиция, которая продолжится до апреля 2020 года, будет исследовать экосистему Южного океана (атлантический сектор Антарктики). Основные ее цели - изучение состояния запасов антарктического криля и разработка технологий его комплексной переработки.

Фото: Stocktrek Images, Inc. / ALAMY
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Последний раз российские экспедиционные ресурсные исследования в этом районе проводились более 15 лет назад. Их важно возобновить потому, что они не только дадут информацию о современном распределении криля и величине его биомассы, но и помогут нашей стране отстоять интересы отечественного рыболовства на мероприятиях АНТКОМ (комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики). Российский промысел криля в этой части Атлантики возобновился в 2010 году после долгого перерыва.

- Вы отправляетесь в стратегически важную для нашей страны экспедицию - ее результаты расширят научные знания о состоянии экосистемы и запасов Антарктической части Атлантики. Надеемся, что полученные данные откроют новые возможности для отечественного рыбопромыслового флота в этом районе, - напутствовал научную группу в видеообращении глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что результаты экспедиции лягут в основу формирования плана океанического рыболовства в Антарктической части Атлантики современным российским флотом, строительство которого идет в рамках масштабной государственной программы по обновлению производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса страны.

Справка "РГ"

Антарктический криль - мелкое ракообразное, один из пяти видов криля, обитающий в Южном океане. Составляет основную часть рационов китов, пингвинов, морских птиц, тюленей и рыб и является крупнейшим источником животного белка морского происхождения, ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. По сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств антарктический криль на сегодняшний день является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана.

Общество Наука Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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