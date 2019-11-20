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20.11.2019 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи будущего

Медицинское образование предложили вывести на новый уровень
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Специалистов медицины будущего необходимо обучать не только в вузах, но и на базе высокотехнологичных медцентров. К такому выводу пришли участники заседания попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, которое состоялось в Санкт-Петербурге под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

Дефицит медицинских кадров остается серьезной проблемой. За счет реализации майских указов президента ситуация улучшилась, однако в первичном звене до сих пор не хватает около 25 тысяч врачей и более 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала, отметила Валентина Матвиенко. В целом по стране укомплектованность медучреждений составляет около 80 процентов, но это "средняя температура по больнице": в сельской местности, малых городах, труднодоступных территориях качественная медпомощь зачастую недоступна вообще.

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- Сколько бы мы ни строили больниц и ни выделяли денег, без высокопрофессиональных специалистов результата не будет, - подчеркнула глава Совфеда.

Решение проблемы - целевое обучение в медицинских вузах с последующим трудоустройством и обеспечением повсеместно достойных условий для жизни и работы медиков. При этом регионам необходимо тщательное планирование, какие именно специалисты будут им необходимы в ближайшее время.

Новым этапом в подготовке медицинских кадров должно также стать обучение на базе научно-исследовательских центров. В Центре Алмазова ежегодно повышают квалификацию свыше двух тысяч человек, однако в этом году в рамках эксперимента впервые здесь занимаются не ординаторами или интернами, а студентами. На базе Центра сейчас учатся 193 человека. Как подчеркнула Валентина Матвиенко, впервые будущие врачи имеют возможность получить высшее образование в учреждении такого уровня. Сегодня специалисты Центра Алмазова способны делать совершенно уникальные операции. Методика пересадки сердца здесь практически поставлена на поток, только в этом году сделано более 130 операций. Однако даже детям в настоящее время пересаживают сердце от взрослого человека, и это порождает определенные проблемы. В ближайшее время в Центре планируют отработать методику пересадки детского донорского сердца.

- Главная задача современного периода - переход от "цифровой клиники" к "умной", то есть использование возможностей искусственного интеллекта, - отметил генеральный директор Центра Алмазова Евгений Шляхто. - Это дает возможность уходить от интуитивного подхода в медицине, использовать предсказательное моделирование.

Новым этапом должна стать подготовка медиков на базе научно-исследовательских центров

Центр продолжает развиваться: к 2022 году в его структуре заработает центр ядерной медицины, начинается строительство Научно-образовательного комплекса с общежитием и административным корпусом в Солнечном (срок окончания проекта - 2024 год), идет развитие медико-биологического центра для одаренных детей и молодежи. Кроме того, в следующем году НМИЦ намерен принять участие в конкурсе на создание федерального центра редких и неизвестных заболеваний. В совокупности все эти проекты - апробация методики создания медицинской школы с мировым уровнем биомедицинских исследований и медицинского образования, что в полной мере соответствует задачам, поставленным в рамках нацпроектов "Наука" и "Здравоохранение", отметили участники заседания попечительского совета.

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