Первое представительство российского вуза открылось в США

В Нью-Йорке на базе Бард Колледжа открылось представительство СПбГУ и центр тестирования по русскому языку. Это первое представительство российского вуза в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, в представительстве будут организовываться круглые столы, проводиться конференции и открытые лекции, посвященные русской культуре.

Также предполагается, что с помощью представительства будет значительно упрощена процедура оформления обменных программ между студентами двух вузов.

Стоит отметить, что программа обмена между студентами СПбГУ и Бард Колледжем действует и сейчас, а сотрудничество вузов длится уже 22 года.