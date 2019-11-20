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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Енот, да не тот

Содержание диких животных в квартирах намерены ограничить
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 261(8019)
У одного из жителей Московского района госинспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию и специалисты управления ветеринарии Санкт-Петербурга изъяли двух енотов. Они проживали в квартире, но необходимых документов на них хозяин не имел. Хищников поместили в фонд помощи животным "Велес" , а в отношении владельца енотов - индивидуального предпринимателя - возбудили дело об административном правонарушении.

В комитете по природопользованию "РГ" разъяснили: ранее к нему уже наведывались природоохранные специалисты. Это было после того, как от петербуржцев поступили жалобы на укусы животных. После проверки петербуржца выяснилось, что он устроил у себя частный контактный зоопарк. Тогда в квартире было обнаружено пять енотов, которых забрали на карантин.

В 2017 году у владельца зоопарка изъяли семерых енотов после жалоб посетителей на укусы зверей. Было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге суд вынес решение оставить в силе постановление об изъятии семерых енотов у владельца контактного зоопарка, хозяина обязали выплатить штраф.

Фото: WWW.VERSIYA.INFO
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Частные контактные зоопарки - не редкость в Санкт-Петербурге. Принятый в конце прошлого года Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" начал действовать на территории нашей страны с 2019 года, а некоторые его положения будут применяться только с 2020-го. Наработанной практики у юристов пока нет, а значит, нет и понятных всем владельцам диких животных регламентов их содержания.

Законодательно утвержден перечень диких зверей, которых категорически запрещено содержать в квартирах. Но еноты в этот список не входят.

Зоопсихолог Дмитрий Тарасов, основатель Фестиваля енотов в Санкт-Петербурге уверен, что звери рядом очень нужны современному человеку.

- Сосуществование с животными успокаивает человека, гармонизирует его жизнь, - говорит Тарасов.

Кстати, на Фестивале енотов Тарасов не перестает убеждать горожан, что в массовом порядке, следуя моде, енотов брать в дом не следует. Этот зверь требует особой ответственности. При этом размножение енотов вблизи городов может обернуться экологической катастрофой, так как они способны вытеснять других животных.

Согласно новому закону, все дикие животные в нашей стране принадлежат РФ. А у владельца зверя должен быть документ, подтверждающий его статус.

- Однако неясно, где и как регламентировано, что именно должен представлять из себя этот документ, - говорят эксперты. - Например, можно ли таковым считать договор купли-продажи животного? Юридически это нигде не обозначено.

- Безусловно, содержание животных в частных руках должно регулироваться государством, - отмечает и Дмитрий Тарасов. - О своих намерениях взять животное человек должен заранее уведомлять власти, как это делается, например, в европейских странах. Но у нас подзаконных актов, регламентирующих все эти нормы и правила, пока не существует.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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