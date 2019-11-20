Велодорожка протяженностью 34 километра соединит город с другими курортами - Пионерским и Светлогорском. Конечной точкой маршрута станет поселок Приморье Светлогорского городского округа. Бюджет проекта - 4,5 миллиона евро, работы должны завершиться в 2021 году.
По словам руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Аллы Ивановой, проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша 2014-2020". С польской стороны партнером проекта стала администрация Варминьско-Мазурского воеводства. Там пролегает четырехсоткилометровый отрезок известного польского веломаршрута Green Velo.
Когда калининградскую велодорожку достроят, партнеры разработают единые трансграничные туристические маршруты.