Нарьян-Мар до сих пор не может прийти в себя после трагедии в детском саду "Сказка", где пьяный преступник во время тихого часа зарезал шестилетнего мальчика. Люди задаются вопросом: а все ли делается для того, чтобы беда не повторилась?

После трагедии детсады и школы Ненецкого округа превратились в неприступные крепости. Во всех образовательных учреждениях усилили пропускной режим. Сегодня ни один взрослый, даже если это родители воспитанника, которых персонал знает в лицо уже лет пять, не может войти в школу или детсад без пропуска. А скоро здесь внедрят электронную пропускную систему.

Кроме того, НАО выступил с инициативой передать все образовательные учреждения под охрану Росгвардии.

Напомним, в конце октября сотрудник частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность детсада "Сказка", со своего поста с легкостью открыл дверь постороннему мужчине, позвонившему в домофон. ЧОПовец принял посетителя за отца кого-то из детей. Кто он и к кому направляется, почему пришел за ребенком в столь неурочный час? По данным следствия, таких вопросов у охранника даже не возникло. А посетитель оказался вооруженным преступником, который состоит на учете в связи с хроническим алкоголизмом. Убить ребенка, по словам обвиняемого, его заставили некие силы, обещавшие взамен вечную жизнь.

Преступник свободно поднялся на второй этаж и открыл дверь в группу. Пытались ли его остановить сотрудники детского сада, которые должны неотлучно находиться рядом с малышами? Сразу после случившегося в интернете появилась информация, что в момент трагедии воспитателей группы не было на месте, они якобы пили чай в другом помещении. Следователи не подтверждают это предположение.

- Дети уже лежали в кроватях в спальне, а воспитатели находились в смежном с ней помещении - игровой комнате, - пояснил "РГ" заместитель руководителя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Архангельской области и НАО Денис Верещагин. - В спальню невозможно было пройти, минуя игровую. Когда в ней появился обвиняемый, воспитатели попытались его остановить. Но физически он был сильнее и попросту оттолкнул их.

Родители могут попасть в детсад по картам и в определенное время

Помимо уголовного дела об убийстве, расследуются еще два дела - в отношении охранника (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по факту халатности должностных лиц детского сада. Обвинение в последнем преступлении пока никому не предъявлено: следствие исследует должностные инструкции и другую документацию, из которой будет ясно, кто конкретно за что отвечает. Но ведь у дошкольного учреждения был договор с ЧОПом, его охраняли не бабушки-старушки. Казалось бы, что еще можно сделать для безопасности?

По словам директора департамента образования Архангельска Нины Филимоновой, заказчик должен контролировать работу тех, кто по договору охраняет детсад или школу, даже если эти люди не находятся у него в подчинении. Ведь по закону именно образовательные учреждения несут ответственность за безопасность детей, пока те находятся на их территории.

Новые способы защиты должны исключить саму возможность проникновения посторонних к детям.

- Если прежде многие родители доводили ребят до классных комнат, то теперь они не вправе пройти дальше поста охраны, - рассказал директор средней школы № 1 города Нарьян-Мара Юрий Канев. - Каждый учитель получил постоянный пропуск. Планируя родительское собрание, педагоги заранее составляют списки и передают их охране, которая затем сверяет их с удостоверениями личности. Для встреч с педагогами отведен специальный день - пятница, процедура пропуска аналогичная.

"Карточный" режим, который в НАО планируют ввести в ближайшее время, позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора.

- Предполагается, что карточный режим будет действовать следующим образом: каждый родитель получит карточку, которая будет активна в определенное время. Также карта будет являться допуском в групповые ячейки, - разъясняет заместитель руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Евгений Мелехин.

Специалисты считают эту систему максимально эффективной.

- Надо учитывать особенности охраны таких объектов, как школы и детсады, - отмечает председатель Архангельского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Цегалко. - Недавно нас попросили выставить пост и организовать контрольно-пропускной режим в школе на тысячу учеников. Это значит, что утром все они в течение получаса должны пройти через рамку или вертушку, у которой стоит один охранник, - такой вариант технически невозможен. Чтобы защита работала, вход должен быть оборудован системой контроля доступа. Каждому родителю выдается карточка или другой считыватель, который дополняется видеоизображением на мониторе. Это подстрахует на случай кражи карты.

Но даже самая лучшая охрана, по словам профессионалов, не гарантирует абсолютную безопасность, а лишь минимизирует риски. И это тоже надо учитывать.

Кстати

Маленьким и взрослым жителям Нарьян-Мара сейчас нужна и психологическая защита. Детский сад "Сказка", где погиб ребенок, решили переименовать, а помещения той самой группы полностью переделать, чтобы свести к минимуму ассоциации с трагедией. Шестнадцать ребят, которые посещали группу, родители перевели в другие детсады города.

Мнение

Светлана, мама пятилетней Насти, Нарьян-Мар:

- Сейчас много говорится о необходимости усиления охраны детских садов, контроля за ЧОПами и так далее. Я считаю, что так мы закроем только одну дверь, в которую может прийти беда. А их еще много. Неадекватный человек, который совершил такое преступление, теоретически мог сделать это в любом другом месте - даже на улице на глазах у родителей. Как защитить наших детей от таких людей - вот в чем вопрос. Помещать их в закрытые учреждения, лечить, жестче бороться с алкоголизмом? Я не знаю, но, как восклицал герой одного известного фильма, "делайте, делайте что-нибудь!"