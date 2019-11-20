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20.11.2019 08:31
Проект: В регионах

Социальный и реальный

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 262(8020)
Правительство Архангельской области представило в региональный парламент проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На минувшей сессии депутаты одобрили его в первом чтении.

Бюджет - главный финансовый документ, по которому будет жить область, поэтому требования к нему очень высоки. Надо учесть все обязательства региона - от зарплат бюджетникам до выполнения нацпроектов, при этом каждая статья расходов должна быть обеспечена деньгами. Новый бюджет Поморья называют социально ориентированным, сбалансированным и реальным для исполнения.

- Доходы областной казны в 2020 году с учетом федеральных средств, по прогнозу, составят 92,2 миллиарда рублей, - сообщила депутатам министр финансов региона Елена Усачева. - При этом доля собственных региональных поступлений достигнет 63,6 миллиарда - это на девять процентов больше прошлогоднего показателя. Главные источники доходов - НДФЛ, налоги на прибыль и на имущество организаций.

Расходы области в будущем году также увеличатся - до 100,5 миллиарда рублей. Более 60 процентов этой суммы достанется социальной сфере. Ряд статей появится в бюджете впервые - например, меры поддержки медработников на селе, субсидии на благоустройство школьных территорий и обеспечение безопасности при подвозе учеников, расходы на ремонт помещений для архивных фондов.

Субвенция на образование местным бюджетам в связи с повышением зарплаты работников этой сферы и ростом расходов на приобретение учебников возрастет на 766 миллионов рублей и составит 14,6 миллиарда. А муниципалитеты с помощью субсидий смогут проводить капремонт в детских учреждениях и оснащать оборудованием новые школы.

Расходная часть бюджета Поморья впервые превысила 100 миллиардов рублей

Затраты на социальную политику в целом возрастут на 1,6 миллиарда рублей. В основном это связано с увеличением ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда до 856 рублей и новыми мерами поддержки семей с детьми.

Если сравнивать с текущим годом, то здравоохранение получит на 22 процента больше от бюджетного "пирога", физкультура и спорт - на 41 процент, сельское хозяйство - на 12 процентов. Дорожный фонд превысит восемь миллиардов рублей.

- Мы достаточно успешно завершаем текущий год, экономика региона растет и позволяет строить амбициозные планы, - отметил губернатор Игорь Орлов. - Затраты бюджета впервые превысят сумму в 100 миллиардов рублей. Инвестиционная программа, которая обеспечивает в следующем году строительство 13 детских садов, семи больниц, огромного количества жилья по программе переселения, дорожное строительство, подкреплена соответствующим финансовыми решениями. Безусловно, эти решения еще будут дорабатываться в рамках второго чтения, но у меня нет сомнений, что мы получим бюджет развития и безусловного исполнения социальных обязательств.

Дефицит бюджета составит 8,3 миллиарда рублей - около 13 процентов. Но, по словам депутата Надежды Виноградовой, чаще всего фактические показатели отличаются от прогнозных.

- На сокращение дефицита могут быть направлены дополнительные доходы, - считает депутат. - При этом регион очень взвешенно подходит к увеличению налоговой нагрузки и не планирует расширять перечень объектов недвижимости, подлежащих налогообложению. В результате бюджет не только несет социальную нагрузку, но и позволяет нормально развиваться бизнесу.

Кстати

В 2020 году 1,8 миллиарда рублей будет направлено на повышение заработной платы в бюджетной сфере. В Поморье оно коснется и четырех категорий специалистов, которые не подпадают под "майские" указы и получают меньше своих коллег в других сферах. Это специалисты по социальной работе и заведующие отделениями в учреждениях соцобслуживания, основной персонал подразделений противопожарной службы, ветеринарные специалисты и работники лесничеств.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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