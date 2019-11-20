В Петербург впервые привезли работы легендарного советского фотографа

В Петербурге в KGallery на набережной реки Фонтанки открылась выставка "Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи".

Около 70 портретов выдающихся деятелей культуры, науки и политики предоставила The Borodulin Collection. Впервые в Петербурге организована такая масштабная выставка работ основоположника художественного и психологического фотопортрета. Приурочен проект к 150-летию со дня рождения фотографа.

- Это не только дань памяти творчеству и таланту Моисея Наппельбаума, но и рассказ об ушедшей эпохе. Под каждым портретом есть информация о выдающейся личности, рассказано о том, как складывалась его судьба, какой след оставил человек в истории, - отметила Майя Кацнельсон, куратор проекта, основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия. - Также мы привезли ранние работы мастера минского периода (это копии, оригиналы находятся в ветхом состоянии) из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь и Национального исторического архива Беларуси.

Моисей Наппельбаум был "салонным фотографом", а еще обслуживал Смольный, Музей Революции, Государственное издательство, носил титул "кремлевский фотограф". Он создатель первого официального фотообраза Ленина. Выполнял портреты Сталина, Луначарского, Куйбышева, Жданова, Буденного. Ему позировали и летчик Чкалов, и физик Ландау, и балерина Уланова, писатель Максим Горький, режиссеры Мейерхольд, Ромм…А сколько композиторов! Шостакович, Прокофьев, Фрадкин, Соловьев-Седой… Музыка Прокофьева, Шостаковича звучит фоном на вернисаже.

Вот на фото улыбаются Борис Эдер, известный цирковой артист, дрессировщик хищных животных, Василий Качалов, театральный актер и педагог. А эстрадный артист Леонид Утесов - серьезный, задумавшийся, держит незажженную папиросу…Строгий профиль Анны Ахматовой. "Получился портрет-камея, - писал фотограф. - Сама модель всякий раз подсказывает прием для ее изображения".

Портрет Сергея Есенина, сделанный в 1924 году в фотостудии. Поэт отказался снять шубу и не захотел сесть в предложенное ему кресло. Позу придумал сам - и фотограф не стал спорить. Здесь можно увидеть и фотографию Есенина на смертном одре в ленинградской гостинице "Англетер" (1925 год).

- Сколько известных портретов! Многие мы видели в наших школьных учебниках, а то, что их сделал Моисей Наппельбаум - не знал, - воскликнул один из посетителей.

Выставка - не только дань памяти творчеству и таланту мастера, но и рассказ об ушедшей эпохе

Наппельбаум любил снимать Бориса Пастернака, поместил его портрет в свою книгу "От ремесла к искусству", уже был готов тираж (две тысячи экземпляров), а в это время началась травля писателя, и сыну ушедшего из жизни фотографа пришлось договориться с издателями, и целую ночь вырывали страницы с портретами Пастернака, Ахматовой, Михоэлса. Книга 1958 года, первое издание, представлена на выставке - с объяснением, почему нарушена нумерация страниц.

А вот и сам фотограф - в окружении танцовщиц. Внешне колоритный, с бородой. Рассказывают, что он носил шляпы, береты, бархатные пиджаки, пелерины, похожие на старинные плащи.

Родился будущий гений фотопортрета в Минске, поступил учеником в фотоателье минского фотографа Осипа Боретти. Затем открыл в городе свое первое фотоателье.

Много путешествовал - по России, Европе, Америке, в 1910 году поселился с семьей в Санкт-Петербурге, работал в журнале "Солнце России", получил мастерскую на Невском проспекте. В 55 лет он стал заслуженным артистом СССР. В 1925 году на Всемирной фотовыставке в Париже работы Наппельбаума были удостоены Гран-при и большой золотой медали.

Своими учителями в искусстве портрета Наппельбаум считал великих живописцев Рубенса, Рафаэля и Леонардо да Винчи, на портретах Рембрандта изучал распределение света и теней. Долгую жизнь прожил фотограф. Умер в 1958 году в Москве в возрасте 88 лет.

Выставка будет открыта до 5 января 2020 года.

Факт

На выставке можно увидеть, что фамилия Наппельбаум пишется то с одним "п", то с двумя. На обороте фотографий раннего периода есть печати, где фамилия написана с одним "п". Свои петербургские работы фотограф подписывал фамилией уже с двумя "п".

- Много загадок в биографии мастера, - отметила куратор выставки.

Дословно

- Я отдал 75 лет жизни фотоделу, - писал Моисей Наппельбаум . - 75 лет успехов и поражений, надежд и разочарований. Меня не увлекала пейзажная светопись, не захватили ни бытовые, ни репортажные снимки. Неизъяснимыми чарами всегда манило меня лицо человека.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"