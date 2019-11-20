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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бюджетный удар по вирусу

Больных гепатитом детей будут лечить бесплатно
Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 261(8019)
Депутаты Заксобрания Петербурга рассмотрят поправки в городской Социальный кодекс, согласно которым живущих в Северной столице детей, больных гепатитом С, будут лечить за счет средств городского бюджета. Сегодня разработаны эффективные лекарства, способные полностью излечить пациентов, больных хроническим вирусным гепатитом. Однако стоимость полного курса лечения составляет более 400 тысяч рублей, поэтому он доступен далеко не всем больным.

- Сегодня в нашем городе на амбулаторном лечении находятся 150 детей, страдающих этим недугом, - отметили инициаторы проекта. - Без эффективной медицинской помощи велик риск развития у них тяжелейших сопутствующих болезней - цирроза и рака печени, сахарного диабета, заболеваний почек. Помочь им - наш долг.

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета
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Если поправки в Социальный кодекс будут приняты, дети с гепатитом С смогут бесплатно получать безинтерфероновый препарат, применение которого для лечения детей старше 12 лет было разрешено в России недавно.

Новое лекарство обладает практически 100-процентной эффективностью и при этом не вызывает опасных побочных эффектов, в отличие от интерфероновой терапии, которая длится несколько месяцев и считается слишком тяжелой для организма подростка.

- Интерферон не является препаратом прямого действия, он активизирует иммунитет человека, заставляя его бороться с гепатитом, - рассказал главный специалист Петербурга по инфекционным болезням Константин Жданов. - Новая схема лечения, которая утверждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагает использование препаратов прямого действия: лекарства уничтожают клетки вируса гепатита, не повреждая при этом другие органы и системы организма.

Двухмесячный курс лечения этим лекарством полностью избавляет от вирусного гепатита. По словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, группа заболевших в возрасте от 12 по 17 лет будет получать новый препарат с 2020 года. Санкт-Петербург станет первым регионом в России, где будет реализована эта программа.

По мнению специлистов, чаще всего дети заражаются гепатитом С в медицинских учреждениях и от матерей

Напомним, Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. В среднем по России уровень заболеваемости вирусными гепатитами - 50 случаев на 100 тысяч населения, а в Петербурге он составляет около 150 на 100 тысяч населения. Специалисты связывают это не с плохой эпидемической обстановкой, а с тем, что в городе хорошо налажена диагностика. Чаще всего дети заражаются гепатитом С в медицинских учреждениях и от матерей. Для подростков факторами риска становятся пирсинг и нанесение татуировок, маникюр и педикюр, если при этих манипуляциях используется недостаточно качественно стерилизованный инструментарий или нестерильная краска для татуировок.

По словам руководителя отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФИЦ питания и биотехнологии Василия Исакова, члены ВОЗ приняли первую в истории стратегию сектора здравоохранения, согласно которой к 2030 году вирусные гепатиты предполагается искоренить практически полностью, как когда-то были искоренены оспа, чума и холера.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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