- Сегодня в нашем городе на амбулаторном лечении находятся 150 детей, страдающих этим недугом, - отметили инициаторы проекта. - Без эффективной медицинской помощи велик риск развития у них тяжелейших сопутствующих болезней - цирроза и рака печени, сахарного диабета, заболеваний почек. Помочь им - наш долг.
Если поправки в Социальный кодекс будут приняты, дети с гепатитом С смогут бесплатно получать безинтерфероновый препарат, применение которого для лечения детей старше 12 лет было разрешено в России недавно.
Новое лекарство обладает практически 100-процентной эффективностью и при этом не вызывает опасных побочных эффектов, в отличие от интерфероновой терапии, которая длится несколько месяцев и считается слишком тяжелой для организма подростка.
- Интерферон не является препаратом прямого действия, он активизирует иммунитет человека, заставляя его бороться с гепатитом, - рассказал главный специалист Петербурга по инфекционным болезням Константин Жданов. - Новая схема лечения, которая утверждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагает использование препаратов прямого действия: лекарства уничтожают клетки вируса гепатита, не повреждая при этом другие органы и системы организма.
Двухмесячный курс лечения этим лекарством полностью избавляет от вирусного гепатита. По словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, группа заболевших в возрасте от 12 по 17 лет будет получать новый препарат с 2020 года. Санкт-Петербург станет первым регионом в России, где будет реализована эта программа.
Напомним, Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. В среднем по России уровень заболеваемости вирусными гепатитами - 50 случаев на 100 тысяч населения, а в Петербурге он составляет около 150 на 100 тысяч населения. Специалисты связывают это не с плохой эпидемической обстановкой, а с тем, что в городе хорошо налажена диагностика. Чаще всего дети заражаются гепатитом С в медицинских учреждениях и от матерей. Для подростков факторами риска становятся пирсинг и нанесение татуировок, маникюр и педикюр, если при этих манипуляциях используется недостаточно качественно стерилизованный инструментарий или нестерильная краска для татуировок.
По словам руководителя отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФИЦ питания и биотехнологии Василия Исакова, члены ВОЗ приняли первую в истории стратегию сектора здравоохранения, согласно которой к 2030 году вирусные гепатиты предполагается искоренить практически полностью, как когда-то были искоренены оспа, чума и холера.