В Петербурге трамвай сбил двух пешеходов

В Санкт-Петербурге трамвай сбил двух человек. Одного - насмерть, за жизнь другого борются врачи.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вчера, 19 ноября, в 22.48 в Невском районе. Возле дома 3 на Дальневосточном проспекте два пешехода попали под трамвай.

В результате 54-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Другого пешехода, 61-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В УГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.