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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге трамвай сбил двух пешеходов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге трамвай сбил двух человек. Одного - насмерть, за жизнь другого борются врачи.

Семь человек пострадали в лобовом ДТП под Выборгом

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вчера, 19 ноября, в 22.48 в Невском районе. Возле дома 3 на Дальневосточном проспекте два пешехода попали под трамвай.

В результате 54-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Другого пешехода, 61-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В УГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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