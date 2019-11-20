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20.11.2019 17:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге появится бар, где официанты будут материть посетителей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге на улице Восстания откроется бар с необычной концепцией. Идея заведения в том, что официанты смогут отпускать шуточки в адрес посетителей и даже разговаривать с ними матом, сообщил "РГ" автор идеи, известный петербургский ресторатор Георгий Фарбесс.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, открыть такой бар он решил еще несколько лет назад. Ресторатор подчеркивает: матом крыть будут посетителей лишь с их согласия, а цель - создать в баре атмосферу юмора и дружелюбия.

- Наши официанты смогут подшучивать над посетителями, но не над всеми и лишь тогда, когда это будет уместно, - говорит ресторатор.

Предполагается, что обслуживать посетителей будут не бармены, а актеры, которые ранее были задействованы в стендапах и квестах. За их работой будет следить хостес, этот же человек будет выполнять роль охранника.

Уже на входе посетителей будет ждать табличка, что в баре могут и послать. А хостес спросит, готов ли посетитель к тому, что в его адрес будут отпускать шутки и не стесняться в выражениях. Создатели бара рассчитывают, что ходить туда будут целенаправленно и неожиданных ситуаций, когда человек оказался не готов к такому формату обслуживания, случаться не будет.

Еще до открытия бар, где могут официально обматерить, стали активно обсуждать в социальных сетях. Пользователи из многих регионов страны отмечают, что концепция не нова и что с матом в барах, ресторанах, кафе и магазинах люди встречаются регулярно. А вот то, что в Петербурге о формате обслуживания с элементами обсценной лексики будут предупреждать заранее, действительно заинтересовало пользователей.

"Вот что значит культурная столица", - иронизируют пользователи.

Стоит отметить, что Георгий Фарбесс несколько лет назад уже удивил Петербург необычной концепцией питейных заведений - он создал сеть рюмочных для грустных. Эти заведения были оформлены в темных тонах, а посетителям предлагались коктейли с грустными названиями, намекающими о бренности бытия.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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