Петербургские власти внесли поправки в федеральное законодательство, чтобы получить возможность штрафовать автолюбителей за неоплаченную парковку. Законопроект о корректировке КоАП РФ уже рассмотрен городским парламентом и отправлен в Совет законодателей. До конца года авторы надеются адресовать его Госдуме.

Пилотная зона платной парковки заработала в Петербурге в 2014 году, с 2015 года на улицах Северной столицы появились паркоматы. В обустройство и эксплуатацию пробного участка между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки из городского бюджета было вложено 246 миллионов рублей, еще около 630 миллионов в 2015-2016 годах планировалось вложить в развитие проекта. При этом в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры прогнозировали, что "годовой доход от эксплуатации 2,8 тысячи машиномест при загрузке не менее 60 процентов достигнет 450,2 миллиона рублей". Однако, по данным директора Городского центра управления парковками Сергея Куканова, доход городского бюджета от платных парковок за первое полугодие 2019-го составил 19,3 миллиона рублей.

За пять лет бюджет Петербурга недосчитался более двух миллиардов рублей, которые могли бы поступить в казну только от штрафов, и еще как минимум столько же - от собственно неоплаченных парковок. Как следует из текста пояснительной записки инициаторов законопроекта, с 2015 по 2019 год было сформировано почти 700 тысяч проектов постановлений об административных правонарушениях, однако ни одно из них не может получить законной силы.

Проблема заключается в несогласованности нормативных актов. Так, КоАП РФ требует, чтобы в постановлении об административном правонарушении были указаны сведения о нарушителе. Однако Федеральный закон "О полиции" позволяет передавать суду или должностным лицам информацию о владельцах транспортных средств только в тех случаях, когда производство по делу о соответствующем административном правонарушении уже ведется. То есть возбудить дело оказывается невозможно, поскольку от полиции до его возбуждения невозможно получить сведения о хозяине автомобиля.

- Доход от штрафов, платы за парковку в бюджет Санкт-Петербурга не поступает ввиду отсутствия возможности привлечения собственников транспортных средств к административной ответственности за нарушение правил пользования платными парковками, - указали авторы законопроекта. - Аналогичная проблема существует и в других городах РФ. В связи с чем предлагается дополнить статью 26.10 КоАП РФ положением, обеспечивающим возможность получения сведений, необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении, совершенном с использованием транспортного средства и зафиксированном работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Как поясняют в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками", контроль за состоянием зоны парковки происходит в автоматическом режиме. Автомобили парковочной инспекции и пешие инспекторы фотографируют госномера автомобилей и в режиме реального времени отправляют их в центр обработки данных. Если номер зафиксирован дважды в течение более чем 15 минут, система сразу проверит наличие постоянного парковочного разрешения. Если разрешение отсутствует тогда уже проверяют сам факт оплаты. Но вот дальше - все на откуп добросовестности водителей, потому что проект постановления об административном правонарушении, если оплаты не было, законной силы не имеет.

За пять лет бюджет города недосчитался двух миллиардов рублей, которые могли бы поступить в казну только от штрафов

- В Москве еще до принятия федерального закона о защите персональных данных было заключено соглашение между правительством Москвы и ГУ МВД, - пояснил корреспонденту "РГ" один из авторов законопроекта Александр Рассудов, - поэтому там система взимания штрафов продолжает работать, хотя по большому счету незаконно. Мы хотим устранить противоречие. Однако по мнению автоэксперта Александра Холодова, инициатива петербургских законодателей вряд ли будет жизнеспособна. Прежде всего как раз потому, что она идет вразрез с федеральной тенденцией о максимальной защите персональных данных граждан. Хотя решение проблемы неоплаченных парковок и штрафов есть.

- Необходимо передать полномочия о возбуждении таких дел органам полиции, - считает Холодов, - и законодательно зафиксировать, что это может быть сделано на основании информации, полученной от компаний - организаторов платных парковок.

Кстати

В 2020 году зону платной парковки в Петербурге планируется увеличить на 13 167 мест.