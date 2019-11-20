В Санкт-Петербургской школе №207 открыта выставка "Шотландский и ленинградский альбомы - связь поколений через память о блокаде".

История так называемого Шотландского альбома - удивительная и мало кому известная страница блокады. Жители Великобритании, сами претерпевшие немало страданий в начале Второй мировой войны от гитлеровской Германии, с большим сочувствием узнали о трагедии Ленинграда, взятого в сентябре 1941 года в кольцо фашистскими войсками. Желая как-то поддержать ленинградок - матерей, жен, детей, - простые шотландские женщины составили альбом и направили его в блокадный город.

Сейчас альбом хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Благодаря Президентской библиотеке он был оцифрован. А затем оформлен в виде экспонатов для школьной выставки.

Надо сказать, что школа N 207 - не совсем обычная. Расположенная в самом центре города, вблизи Невского проспекта, она одна из немногих, уроки в которой не прерывались в блокаду ни на один день. Среди ее выпускников - фронтовики, Герои Советского Союза и известные ученые - например, химик-ядерщик Виталий Гольданский, нейрофизиолог Наталья Бехтерева...

В 1954 году школа получила специализацию - английский уклон. С тех пор все, что касается этого языка, педагогам и ученикам особенно интересно. Но "Шотландский альбом" - это документ, который вызвал в школе настоящий бум интереса к истории Второй мировой.

- Женщины Шотландии как никто понимали беду россиянок, - рассказывает учитель истории Анна Татаринова. - Жители двух рабочих пригородов Глазго - Котбриджа и Эйрдри - решили через Красный Крест, который возглавляла тогда жена Черчилля Климентина, и через жену посла Советского Союза Агнию Майскую отправить в Ленинград альбом со словами поддержки и подписями.

Для того времени это была обычная практика. Альбом делали почти полгода. Удалось собрать больше шести тысяч подписей. В основном - женщин, которые были заняты на сталелитейном производстве Глазго. Но есть здесь и подписи шотландок, объединенных, например, местным кружком вязания. Есть слова от священников местных приходов.

Можно только дивиться тому, как в условиях блокады этот альбом в июне 1942 года все-таки был доставлен в Ленинград.

Еще удивительнее, что женщины-ленинградки за пять дней создали ответный альбом. К его оформлению привлекли лучших художниц, остававшихся в блокадном городе, - Веру Милютину и Анну Остроумову-Лебедеву. Они создали гравюры, подобрали фотоснимки, характеризующие стойкость несломленного Ленинграда. Вера Инбер вписала в альбом несколько поэтических произведений. В качестве оформления были использованы старинные кружева, которые удалось отыскать в фондах Русского музея. И тем же таинственным путем альбом был доставлен в Шотландию.

- Сегодня он хранится в Глазго и пользуется огромной популярностью, - говорит заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин. - А наш совместный проект с музейщиками и школьниками помогает сделать достоянием широкой публики малоизвестные страницы героической блокады Ленинграда.

Школьники, как сообщил директор школы Вячеслав Коровкин, под руководством педагогов наметили целый пласт серьезной поисковой работы. Например, они ищут потомков тех, кто внес свои подписи в Ленинградский и Шотландский альбомы, ведь многие указанные в них адреса существуют до сих пор.